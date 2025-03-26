裕融：馬來西亞首季新增業績 可望超過去年全年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北26日電）裕融企業總經理闕源龍今天表示，對台灣市場充滿信心，將加大在台招募消金及企金業務人員力度；馬來西亞自去年5月起開業，涵蓋醫療設備、商用車等多樣化產品，今年第1季新增業績可望超過去年全年。

裕融企業統計，2024年全年合併營收新台幣414.71億元，與2023年持平；合併營業利益為62.94億元，年減19.7%。主要受台灣資金成本仍位於高檔、中國經濟未見回升，以及東南亞及能源業務仍處於初期投資階段的影響，導致部分獲利表現不如預期。

裕融表示，過去3年股利發放均維持55%的股利發放率，以確保財務穩健，支持金融事業成長，並兼顧投資人權益。今年每股配發現金股利4.38元及股票股利0.5元，合計4.88元。

裕融企業今天舉行2024年第4季線上法人說明會，闕源龍表示，未來將致力於發展企業金融業務，擴展東南亞據點，並深化在能源與移動服務領域的布局，以多元化的業務推展，讓未來持續保有成長動能。

在台灣的消費金融及企業金融領域，租賃業納入金保法等議題方面，裕融表示，積極與主管機關密切聯繫，樂見配合政府政策進一步提升市場透明度和合規性，同時維護市場秩序，以利產業穩定發展。

在海外市場布局方面，裕融企業目前更聚焦於東南亞市場發展，提升獲利及規模。在菲律賓的醫療設備分期市場已取得不錯成績，也已開拓大馬尼拉首都圈以外市場，預計2025年會取得更佳的成果。

透過 Google News 追蹤中央社

在能源事業方面，裕融旗下新鑫除了已擁有超過300座太陽能電廠外，今年初成功完成兩大E-dReg儲能項目的併網交易，儲能總建置容量突破100MW，並以「新鑫電力」品牌積極參與綠電交易。

在移動服務方面，裕融表示，已建立完整的產業鏈及生態系，綠能車隊合計超過8000輛，未來將持續整合移動及用車服務。LINE GO持續穩居市場第3大叫車平台地位，並已導入7項服務，使用者可在LINE上便捷操作，享受計程車叫車、機場接送、門市租車、共享車、代駕、包車及充電等服務。（編輯：潘羿菁）1140326