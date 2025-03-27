台揚上演逆轉行情 連摜第9根跌停急拉漲停

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北27日電）前鴻海集團旗下衛星通訊廠台揚因淨值低於股本1/2，遭證交所打入全額交割，股價連日跳空下跌，今天早盤摜殺連續第9根跌停後，展開絕地大反攻，股價從跌停11.75元急拉至漲停14.35元。

台揚自2020年至2024年呈現連續虧損，累積虧損達新台幣23億元，超過股本1/2；2024年稅後淨損擴大至11.46億元，每股虧損4.55元，創史上最大虧損。

由於台揚淨值低於財報所列示股本1/2，證交所14日公告，台揚18日起變更交易方法、打入全額交割，台揚從17日起連續8個交易日跳空跌停，今天開盤連續第9根跌停，達11.75元，對照14日收盤股價30.1元，不到兩週跌幅超過6成，隨後買盤進場，股價急拉鎖住漲停14.35元。

透過 Google News 追蹤中央社

台揚主要生產衛星通訊設備，1991年波斯灣戰爭期間，台揚所生產的手提式衛星通訊系統，面對交戰雙方電子干擾，成功幫助CNN團隊將即時報導傳回美國，台揚因此名噪一時；2012年，台揚獲得鴻海及鴻海集團旗下網通子公司建漢科技入股投資。

惟台揚近年營運表現不盡理想，自2020年起，營運已連虧5年。繼鴻海出脫台揚持股後，建漢也陸續出脫持股，建漢在台揚的董事席次因持有台揚股權比例低於選任時的1/2，自動解任，目前建漢已退出台揚董事會，對台揚持股約8%多。（編輯：張均懋）1140327