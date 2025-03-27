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立委促公股投信4併1 財長：3個月提出效益評估

2025/3/27 11:03（3/27 12:11 更新）
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為引資投入公共建設，金管會放寬相關法規。立委27日指出，此政策需要投信業協助推動，認為4大公股投信應透過整併壯大規模。財政部長莊翠雲（圖）在立法院表示，3個月內提出效益評估。中央社記者王飛華攝 114年3月27日
為引資投入公共建設，金管會放寬相關法規。立委27日指出，此政策需要投信業協助推動，認為4大公股投信應透過整併壯大規模。財政部長莊翠雲（圖）在立法院表示，3個月內提出效益評估。中央社記者王飛華攝 114年3月27日
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（中央社記者張璦台北27日電）為引資投入公共建設，金管會放寬相關法規。立委今天指出，此政策需要投信業協助推動，認為4大公股投信應透過整併壯大規模。財政部長莊翠雲表示，將持續了解整併議題，並允諾3個月內提出效益評估。

莊翠雲今天赴立法院財委會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」，進行專題報告。

民進黨立委鍾佳濱質詢指出，為促進保險業資金投入公共建設，金管會鬆綁相關措施，但需要投信業協助推動，服務客戶。他並關心4大公股投信總資產太小，較無競爭力，希望財政部研議整併可行性，以及提出相關效益評估。

莊翠雲表示，針對整併議題，財政部將持續了解，她並允諾3個月內提出效益評估。

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立法院財委會去年曾要求財政部針對兆豐、華南、合庫與第一金等4家泛公股金控旗下投信、資產管理公司（AMC），研議整併可行性。根據財政部當時提出的報告，4家公股金控對投信子公司通盤評估規模經濟、互補效益、企業文化融合、員工權益等面向，就整併可行性及綜效，並無共識。

財政部當時在報告中說明，至114年1月，4家公股投信公司公募基金規模合計新台幣約3200億元，距前6大的基金規模門檻達6000億元以上，仍有一段距離，整併尚無顯著規模經濟效益，且各公股金控投信子公司所發行基金類型相近，並無明顯互補效益；另經初步瞭解，部分投信子公司員工並無整併意願。（編輯：張良知）1140327

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