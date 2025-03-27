外匯避險考量 台積電百億美元增資海外子公司獲准

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（中央社記者劉千綾台北27日電）經濟部投資審議會今天核准廠商投資案，台積電申請增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD達100億美元，為這次對外投資最大案，經濟部官員說明，主要是外匯避險考量。

經濟部投資審議會今天召開第18次會議，會中核准8件重大投資案件，包括4件對外投資案，核准金額共106億5531萬美元，其中對外投資金額最大案為台積電對英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD增資100億美元。

經濟部2014年9月首次核准台積電投資設立英屬維京群島子公司，累計至今已核准台積電對英屬維京群島子公司投資和增資9次，金額合計達300億美元。

經濟部官員說明，由於台積電財報以新台幣計算，不過主要營收為美元，企業考量外匯避險成本，規劃將美元投資到英屬維京群島子公司，用以購買美元定存或債券投資孳息。

此外，台積電月初宣布加碼對美國投資1000億美元，加計台積電原先計劃投資650億美元在美國亞利桑那州建置3座晶圓廠，台積電將在美國投資達1650億美元，引發各界關注，

經濟部表示，目前尚未收到台積電赴美的新投資案。

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根據統計，經濟部於2020年12月核准台積電申請赴美國設立亞利桑那州廠，累計至今核准台積電對美國廠投增資金額達240億美元。

經濟部多次強調，台積電赴海外投資，原則上最先進的技術會留在台灣。海外投資審查方面，依照規定，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定義務、侵害智慧財產權、違反勞動基準法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象，只要符合上述6項情形之一，經濟部將不予核准。（編輯：潘羿菁）1140327