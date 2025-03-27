加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 產經

國銀積極南向插旗 金管會准國泰世華、台新銀設新點

2025/3/27 18:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北27日電）金管會今天公布2家國銀的海外據點申設案件，分別為同意國泰世華銀申請於印度設立孟買分行；以及同意台新銀向菲律賓主管機關申請設立馬尼拉代表人辦事處。

金管會銀行局副局長侯立洋今天在例行記者會說明，同意國泰世華銀申請印度孟買分行，以及同意台新銀向菲律賓主管機關申請設立馬尼拉代表人辦事處。今年以來，金管會已核准國銀新南向設點達4家，超越原設立3家的目標。

侯立洋說，國泰世華銀考量印度經濟發展基礎佳，自然資源優越，地理位置位居中東、中亞、南亞間樞紐，人口數量世界第1且結構年輕，內需消費市場可期。另外，孟買金融活動蓬勃，國際化與自由化程度高，有助經營跨境台商與印度大型企業。

國泰世華銀總經理李偉正透過新聞稿表示，印度是世界第5大經濟體，也是全球經濟增長引擎之一，為滿足台商供應鏈布局，國泰世華積極拓展國際業務網絡，盼為台商提供全方位的金融服務，同時與印度當地企業建立合作關係。

金管會統計，截至今年2月底止，國泰世華銀已設有柬埔寨及中國地區2家子行，納閩島、香港、胡志明、新加坡、馬尼拉、永珍及仰光分行等7家分行，及曼谷、河內、廣南及雅加達4家代表人辦事處。

金管會補充，目前國銀於印度已設有分支機構包含中信銀2家分行；台銀與兆豐銀各1家代表人辦事處。

侯立洋說明，第2家是同意台新銀向菲律賓主管機關申請設立馬尼拉代表人辦事處。他說，台新銀為掌握東協商機，擴大海外布局，並配合新南向政策，於是規畫設立馬尼拉代表人辦事處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金管會統計，截至今年2月底止，台新銀的海外據點共有5家分行及4家代表人辦事處，分別設置於香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、越南、緬甸、中國及泰國等地。

金管會表示，目前國銀在菲律賓設有分支機構者，包含中信銀、元大銀、兆豐銀、合庫銀、國泰世華銀、第一銀、華銀、彰銀及台銀等9家銀行。（編輯：林淑媛）1140327

侯立洋
一定規模專營電支機構須設資安主管 6家業者均完成LINE Pay代理收付達門檻 2月向金管會申請電支許可
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：