國銀積極南向插旗 金管會准國泰世華、台新銀設新點

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（中央社記者羅元駿台北27日電）金管會今天公布2家國銀的海外據點申設案件，分別為同意國泰世華銀申請於印度設立孟買分行；以及同意台新銀向菲律賓主管機關申請設立馬尼拉代表人辦事處。

金管會銀行局副局長侯立洋今天在例行記者會說明，同意國泰世華銀申請印度孟買分行，以及同意台新銀向菲律賓主管機關申請設立馬尼拉代表人辦事處。今年以來，金管會已核准國銀新南向設點達4家，超越原設立3家的目標。

侯立洋說，國泰世華銀考量印度經濟發展基礎佳，自然資源優越，地理位置位居中東、中亞、南亞間樞紐，人口數量世界第1且結構年輕，內需消費市場可期。另外，孟買金融活動蓬勃，國際化與自由化程度高，有助經營跨境台商與印度大型企業。

國泰世華銀總經理李偉正透過新聞稿表示，印度是世界第5大經濟體，也是全球經濟增長引擎之一，為滿足台商供應鏈布局，國泰世華積極拓展國際業務網絡，盼為台商提供全方位的金融服務，同時與印度當地企業建立合作關係。

金管會統計，截至今年2月底止，國泰世華銀已設有柬埔寨及中國地區2家子行，納閩島、香港、胡志明、新加坡、馬尼拉、永珍及仰光分行等7家分行，及曼谷、河內、廣南及雅加達4家代表人辦事處。

金管會補充，目前國銀於印度已設有分支機構包含中信銀2家分行；台銀與兆豐銀各1家代表人辦事處。

侯立洋說明，第2家是同意台新銀向菲律賓主管機關申請設立馬尼拉代表人辦事處。他說，台新銀為掌握東協商機，擴大海外布局，並配合新南向政策，於是規畫設立馬尼拉代表人辦事處。

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金管會統計，截至今年2月底止，台新銀的海外據點共有5家分行及4家代表人辦事處，分別設置於香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、越南、緬甸、中國及泰國等地。

金管會表示，目前國銀在菲律賓設有分支機構者，包含中信銀、元大銀、兆豐銀、合庫銀、國泰世華銀、第一銀、華銀、彰銀及台銀等9家銀行。（編輯：林淑媛）1140327