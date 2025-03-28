和淞科技砸35億新竹建廠 強化半導體廠務供應鏈

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（中央社記者劉千綾台北28日電）投資台灣事務所今天通過3家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的和淞科技，以及中小企業方案的布娜飛有限公司及詠弘科技，其中半導體廠務供應商和淞科技規劃砸近新台幣35億元，於新竹產業園區擴建智慧新廠，以提升產能和強化開發能力。

投資台灣事務所今天發布新聞稿表示，和淞科技深耕半導體產業，專注於高科技廠房廠務供應系統工程的整合服務及半導體廠務及製程設備製造。為提升設備產能並強化開發能力，和淞科技計畫投資近35億元，於新竹產業園區擴建智慧新廠，設置VMB等設備智慧生產線，導入自動化製程、機器人搬運、物聯網及大數據分析技術，大幅提升產能與品質控管。

此外，台灣最大比利時啤酒餐酒館連鎖集團布娜飛有限公司，目前擁有10間門市，涵蓋餐酒館、小酒館及紅酒館，並計畫拓展至威士忌與清酒領域。

為提升市場競爭力與品牌影響力，布娜飛將投入逾2億元，增聘100名員工，於新北市中和區打造智慧化中央廚房與擴建辦公空間，將導入自動化生產設備、智慧物流與冷鏈配送，確保高效運營，同時結合遠端監控與數據化管理，優化供應鏈效率並降低營運成本。

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投資台灣事務所表示，詠弘科技專注於環保化學藥品的製造與開發，廣泛應用於汙水及再生水處理、金屬蝕刻等領域。為因應市場需求及環保政策，詠弘科技將投入近1億元，於台南市麻豆區興建新廠，積極導入AI技術，應用於產品開發、製程優化及全球產銷整合。

根據最新統計，投資台灣三大方案已吸引1677家企業，超過2兆5389億元投資，預估創造16萬1267個就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有335家企業投資約1兆3690億元，帶來9萬1626個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1138家企業投資約5790億元，帶來4萬978個就業機會。（編輯：楊蘭軒）1140328

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