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外銀：川普對等關稅成最大變數 金價走勢升

2025/3/29 11:30
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（中央社記者羅元駿台北29日電）黃金今年開局以來走勢強勁，近期金價又創新高。外銀觀察，目前最大的變數是美國總統川普提出的對等關稅政策，讓市場充滿不確定性，均認為今年底前金價將維持在每盎司3000美元以上價位。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，年初至今黃金價格已漲逾15%，走勢維持強勁。渣打估黃金未來3個月目標價為每盎司3000美元、未來12個月上看每盎司3200美元。

劉家豪也示警，黃金短線上可能有獲利調節的壓力，但今年整體走勢應偏上行。他分析，除了各國央行持續購入作為黃金儲備，另外今年來股市偏弱，資金轉向黃金或其他更好報酬的資產，推升黃金ETF的資金流入。

星展（台灣）財管投資顧問部副總裁陳昱嘉則觀察，市場不確定性造成整體金融市場表現動盪，在股債波動較大情況下，資金可能流向較安全的資產，包含公債、投資級債券或黃金。

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陳昱嘉說，金價上漲一部分是市場最關注川普政策的不確定性，在美國公共債務持續攀升下，美元購買力將持續下滑。他也提到，多國央行持續增加黃金儲備等因素，都讓金價有撐。星展集團預估，未來12個月黃金目標價為每盎司3330美元。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲則表示，滙豐採取風險管理策略，在多元資產中配置黃金對沖風險，並預期今年底前金價每盎司維持3000美元。（編輯：林家嫻）1140329

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