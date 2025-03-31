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漢翔布局川普2.0 攜縱橫集團闢美國產線

2025/3/31 14:50
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（中央社記者江明晏台北31日電）布局川普2.0時代，漢翔今天宣布，與馬來西亞縱橫集團合作，簽訂5年生產長約，將與縱橫集團旗下的生技醫療產品結合，在美國開闢新產線，美國廠是漢翔進軍美國市場的重要基石。

漢翔今天透過新聞稿宣布，25日與馬來西亞縱橫集團簽署合作，在儲能產品「電力島」之外，還達成在美國發展新商機的共識。雙方簽訂5年生產長約，與縱橫集團旗下的生技醫療產品結合，在美國開闢全新產線，對雙方來說，都是一加一大於二的利多。

漢翔表示，2016年成立美國子公司，主要能貼近客戶，協助母公司訂定營運策略。去年8月正式宣告在亞利桑那州購置總面積超過千坪的廠房，建廠初期是以生產發動機高價值零組件打穩業績基礎，逐步增加不同品項。

漢翔今天宣布，率先與馬來西亞大廠合作，就廠房空間來說「完全沒有問題」；接下來，會建置所需的精密機具設備，導入縱橫集團的設計與製造技術，展開生技醫療產品的合作。

近年美國落實BAA（Buy America Act）法案，優先採購美國製造的產品，對非美國企業來說，正逐年感受沉重壓力，而川普2.0的關稅政策，更為全球經濟帶來諸多不確定性，漢翔對此已做出迅速因應。

漢翔董事長胡開宏表示，在全球局勢不穩的情況下，漢翔要爭取國際訂單，美國設廠、接單、打造新產線，都是必須策略，目前已踏出重要一步，也樂見國內廠商一同前往，形成產業聚落。

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漢翔指出，美國廠是漢翔的海外生產據點，也是進軍美國市場的重要基石，新廠房幅員廣大，結構規劃妥適，且靠近主要客戶，位置極具戰略意義，能夠打造更加穩定的供應鏈，讓地緣政治的風險降到最低。

漢翔強調，在台灣方面，漢翔擅長的航空產品製造，也將持續發揮，縱橫集團媒合航空零件業務交由漢翔生產，漢翔則協助縱橫集團於馬來西亞建置產線，提供認證輔導與技術支援，未來可望在產能上相互扶持，擴大雙方的供應鏈體系。（編輯：張良知）1140331

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