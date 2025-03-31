外資上週賣超777億元 砍長榮航8.5萬張居首

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（中央社記者曾仁凱台北31日電）美國關稅戰烏雲籠罩，台股上週重跌606.21點，上週五收在21602.89點，創下近半年新低。根據證交所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣777.45億元，為連續第5週賣超。

個股方面，外資上週自集中市場賣超前3名上市公司為長榮航賣超8萬5043張、鴻海6萬9490張及友達5萬4418張。另外，台積電上週遭外資減碼2萬656張，居賣超榜第12名。

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外資上週買超前3名為大成鋼買超5萬56張、新光金3萬6755張及中信金3萬6021張。

統計今年初至3月28日止，外資累計賣超金額為6443.45億元；外資總持有股票市值30兆98億元，占全體上市股票市值43.23%。（編輯：張良知）1140331