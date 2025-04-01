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川普關稅威脅廠商提前拉貨 中經院：3月PMI連2月擴張

2025/4/1 17:57
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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天發布3月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）續揚0.2個百分點至54.2%，連續2個月擴張。中經院院長連賢明表示，PMI指數走揚，反映川普關稅威脅到來，廠商提前拉貨，且因關稅政策高度不確定性，景氣前景不明朗。

PMI以50%作為景氣榮枯線，當指數大於50%，代表景氣呈現擴張，反之代表景氣緊縮。

3月PMI連續2個月擴張，未來6個月展望指數也續揚4.8個百分點至59.1%，連續第3個月擴張。連賢明指出，國際局勢動盪，台灣PMI指數及廠商展望卻走揚，推測是廠商因應川普關稅政策具有高度不確定性，乾脆提前拉貨，帶動相關指標表現，但目前仍以短急單居多。

美國總統川普預計4月2日宣布「以國家為基礎」的對等關稅計畫，且範圍可能很大。根據川普近日說法，對等關稅將包含所有國家，而非僅限於較小一組10到15個國家。

連賢明對此表示，以川普個性來說，應該會先宣布課稅，後續談判持續進行，至於細節如何，只能靜待結果出爐。

中經院副研究員陳馨蕙補充，對等關稅宣布之前，第1季廠商提前拉貨效應顯著，但4月、5月之後，表現是否延續，現階段還很難說。中研院經濟所研究員簡錦漢也說，川普4月宣布對等關稅系列措施後，5月不只高度不確定性，甚至前景偏向悲觀。

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對等關稅公布之前，國際股匯市震盪劇烈，連賢明直言，今年景氣呈現高檔震盪，由於台灣在ICT產業，特別半導體產業佔據有利地位，有助於景氣維持高檔，但美國政策反覆且具高度不確定性，可能導致震盪幅度持續數月，且「震盪幅度會超過很多人想像」。

中經院今天同步3月非製造業採購經理人指數（NMI）回升4.6個百分點至53.8%，再度呈現擴張，不過未來6個月展望僅維持1個月擴張，隨即轉為緊縮，指數回跌2.6個百分點至48.8%。陳馨蕙指出，廠商預期電價調漲、股市波動，以及地緣政治風險，使展望偏向保守。（編輯：林淑媛）1140401

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