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金管會金檢揪8缺失 永豐金證挨罰90萬

2025/4/2 21:21
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（中央社記者羅元駿台北2日電）金管會發現，永豐金證券去年違反證券商管理規則與境外結構型商品管理規則，共8項缺失，今天開出新台幣90萬元罰鍰，也寫下金管會今年以來對證期業罰鍰金額第3高紀錄。

金管會檢查局在2024年6月18日至7月8日對永豐金證進行一般業務檢查時，發現有8項缺失違反證券管理法令，未落實執行內部控制制度，今天開出90萬元罰鍰。

根據證期局裁處書指出，永豐金證內部人員有在其他證券商開戶，也有擔任客戶買賣下單代理人及有非以電子式委託下單交易方式，處理自己名義帳戶買賣公司債 ETF等情事。

另外，也發現營業員受託買賣有價證券，有受理非本人或未具客戶委任授權書的代理人買賣情形。對客戶複委託買賣外國有價證券作業，則未確實瞭解商品屬性，導致非專業投資人買進具損失吸收能力（TLAC）債券。

永豐金證辦理受託買賣外國債券風險揭露作業時，也未於客戶買進未達BBB等級海外債券時，留存揭露投資風險的錄音紀錄。另外，辦理專業投資人資格審查作業時，有以客戶填具問卷、無須取得交易經驗佐證資料，就核予專業投資人資格情形，已違反境外結構型商品管理規則。

最後則是辦理2022年度及2023年度個資盤點作業，未將含有客戶個人資料的實體紙本及數位檔案資料納入清查範圍。

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金管會說明，永豐金證就以上缺失顯示未落實執行內部控制制度，違反證券商管理規則與境外結構型商品管理規則，對永豐金證核處90萬元罰鍰。

根據金管會資料，今年以來對證期業開出罰鍰的最高金額為120萬元、共2件，第3高則為90萬元。（編輯：楊蘭軒）1140402

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