川普祭對等關稅 機械公會：與日韓競爭差距擴大

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國總統川普今天宣布對等關稅，台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，今年機械出口值恐難成長5%至10%，與日韓對手競爭差距將擴大，機械公會持續協助會員廠商分散市場風險。

中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智表示，中鋼產品很少銷往美國，且鋼鋁關稅25%沒變，此次川普關稅影響小。但整體經濟與消費受到何種程度衝擊，也會影響鋼鐵上下游的用鋼產業，相關層面後續密切觀察。

美國總統川普今天宣布對所有國家課徵10%關稅，將於5日凌晨生效。另外，川普也針對其他對美貿易逆差最大的國家，分別課徵17%至49%「對等關稅」，其中台灣稅率為32%。

觀察川普關稅對台灣機械產業影響，莊大立下午接受中央社記者電訪不諱言指出，今年機械出口成長5%至10%，恐難達標。

莊大立說明，台灣機械設備主要競爭對手韓國此次稅率25%，日本24%，均低於台灣稅率32%，這將衝擊台灣機械產品出口競爭力，台灣與日韓同業的競爭力差距將進一步擴大。

莊大立指出，原先日本高階機械設備在日圓匯率貶值下，銷售不斷成長、市占率擴大，在對等關稅影響下，台灣高階機械設備出口競爭力將受到不小衝擊，在美國市場，台灣機械產品的競爭力將雪上加霜。

為因應川普對等關稅變局，莊大立表示，機械公會將於4月10日召開理監事會，邀請經濟部國際貿易署及產業發展署等代表，共同研擬討論因應策略。

莊大立表示，機械公會持續協助會員廠商分散市場風險，布局歐洲、土耳其、東南亞等市場，也會協助廠商考量加拿大或墨西哥等地。

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調查研究機構集邦科技（TrendForce）表示，目前看來中國面臨關稅稅率依然是最高，供應鏈加速移出中國態勢不會改變，至於要移往哪些國家，需觀察後續各國與美國在關稅的談判結果而定。

TrendForce指出，目前觀察墨西哥因為有北美貿易協定「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）的保護，部分產品稅率相對沒有那麼高，對於在墨西哥具有產能的廠商來說，反而有相對優勢，後續變化還需持續關注。（編輯：林家嫻）1140403