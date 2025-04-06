政院因應對等關稅 民團籲不裁員、不降勞動條件

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（中央社記者張雄風台北6日電）美國總統川普揮關稅大刀，行政院宣布投入新台幣880億元協助產業因應。台灣工人鬥陣總工會今天呼籲，協助各產業穩定的各項措施，皆應採「不裁員、不降低勞動條件」原則。

川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰日前表示，工業與農漁業受到衝擊，目前評估影響最深的出口產業是電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電；農業部分則是蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等，政府將投入880億元協助產業因應。

台灣工人鬥陣總工會今天發布聲明，提出3項訴求。

首先，在跨部會整合政府措施時，企業申請各項補貼及補助，不得有資遣、裁員、違法解僱等情事，也不得違法實施無薪假，應循勞動部減班休息政策依法辦理。

其次，政府應跨部會進行勾稽，透過勞保局投保名冊與薪資級距等資料，查核申請補助或補貼企業，確無受僱人數及薪資級距異常情事，否則應停止補貼或收回補助。

勞動部應主動提供財政部及經濟部「嚴重違反勞動法令事業單位名冊」，於該企業申請各項補貼及補助審慎評估，必要時對於申請補貼及補助不予核准。

聲明表示，勞動部所提方案，幾乎與現行政策差異不大，甚至是歷經2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，對於企業的紓困補助與穩固國內就業穩定的措施，仍然不見具體有效的跨部會整合，以及強化政府內部勾稽的機制。

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聲明呼籲，經濟部、財政部各項對於企業的補助措施，務必以「確保企業不裁員」為前提，將各項補貼及補助辦法，明定於補助期間內不得有資遣情事，確保期間內未有違法減薪等侵害勞工權益情況。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家強調，2020年政府疫情紓困政策，尤其在交通部各項補助措施中，皆有納入「不裁員」作為企業申請要件，且勞動條件部分也強制依循勞動部減班休息方案，以避免「違法減薪」的作法；此次因應美國關稅政策的衝擊，協助台灣各產業穩定的各項措施，皆應全數比照「不裁員、不降低勞動條件」原則。（編輯：管中維）1140406