台東漁民憂鬼頭刀銷美無競爭力 漁會籲勿恐慌

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（中央社記者李先鳳台東縣7日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，台東鬼頭刀受影響，漁民擔憂賣不到好價錢，希望政府能伸援；漁會籲漁民勿恐慌，已跟漁業署密切聯繫，研擬配套方案及銷售管道。

根據農業部盤點，這次對等關稅施行後，包含蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、台灣鯛、鬼頭刀及鱸魚等受衝擊較顯著。農業部指出，鬼頭刀競爭對手秘魯及厄瓜多等，關稅都較台灣低，有可能藉此時機取代台灣農產品在美國的市場。

許姓漁民說，近來鬼頭刀賣價不好，現在關稅增加那麼多，叫漁民如何生活？希望政府能幫幫忙。他說，捕魚成本高，魚餌很貴，以魷魚、虱目魚等當餌，出海一趟光魚餌花費約新台幣6、7萬元，「捕回魚獲能賣到10多萬元就要偷笑了」。

台東新港區漁會總幹事陳俊銘今天告訴中央社記者，鬼頭刀銷美所面臨的關稅問題，現在還不是那麼明朗，希望漁民不要恐慌，漁會已跟漁業署密切聯繫，研擬出配套方案；如果魚價下滑，將爭取其他管道，包括國內市場或其他國家銷售管道來因應。

台東縣政府農業處資料顯示，正常情況下台灣每年鬼頭刀漁獲量在7500公噸至1萬2000公噸間；台東成功鎮新港漁港每年平均產量逾2000公噸，占全台近1/3產量，產值約新台幣2億元。

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鬼頭刀過去9成銷往美國，但民國108年起美國市場受到中南美洲競爭，價格下滑，2年前幾乎少有美國訂單，價錢幾乎崩盤，台東縣政府和縣議會發起學校營養午餐「班班有鬼頭刀」搶救囤貨壓力。

陳俊銘日前表示，去年取得「漁業改進計畫」（Fishery Improvement Project，FIP）認證後，又重返美國市場，去年拍賣量約8000萬元，美國市場開始回溫。現在又面臨關稅問題是一定會受影響，但漁民不用恐慌，政府會有因應措施。（編輯：黃名璽）1140407