股災釀黃金拋售潮 台銀：金價恐向下測試2950美元

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（中央社記者張璦台北7日電）美國對等關稅等利空籠罩全球經濟前景，驅動金價再創新高，每盎司達3167美元；不過，台銀今天指出，隨國際股災引發流動性危機，投資人拋售黃金變現，金價一度下跌至3015美元，如果拋售潮未停歇，金價不排除將向下測試2950美元支撐。

美國總統川普3日宣布新一波關稅措施，衝擊全球金融市場，不只主要國家股匯市齊跌，避險資產中的黃金，國際現貨價格亦呈下跌格局。

台灣銀行貴金屬部今天發布金市週報指出，川普祭出超乎預期的新關稅政策震撼市場，導致恐慌情緒急遽升溫，金價上衝至每盎司3167.57美元，刷新歷史高點，並引發獲利了結賣壓出籠，金價一路下跌至3065美元，隨後小幅反彈至3123美元。

台銀貴金屬部表示，全球股市重挫引發流動性危機，拋售變現潮蔓延至金市，使金價承壓，再度跌破每盎司3100美元大關至3082美元。

台銀貴金屬部指出，由於投資人持續拋售變現，金市賣壓沉重，且美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示美國新一輪關稅措施影響可能遠超預期，Fed需先觀望，等待情勢明朗再決定貨幣政策走向，金價一路下探，最低至每盎司3015美元，全週呈先漲後跌走勢。

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展望後市，台銀貴金屬部分析，短期多頭趨勢有中止之勢，如果拋售變現潮未見停歇，金價不排除有向下測試2950美元支撐的可能性。

台銀貴金屬部表示，本週觀察重點在於美國新關稅的執行狀況及各國反應，中國已宣布偏強硬的反制措施，將對美國進口商品加徵34%關稅，若其他國家及地區選擇跟進，導致貿易衝突升級，全球供應鏈將陷入混亂，經濟恐面臨衰退危機，在此情勢下，市場仍將有高度避險需求，金價在避險資金推動下，仍有機會重返3100美元。（編輯：蘇志宗）1140407