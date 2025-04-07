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關稅衝擊 台南中小微型企業服務團輔導升級爭取補助

2025/4/7 18:46（4/7 18:56 更新）
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台南市政府7日宣布成立中小微型企業服務團，盼透過專案辦公室及單一窗口與專線電話，協助業者因應美國關稅衝擊。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月7日
台南市政府7日宣布成立中小微型企業服務團，盼透過專案辦公室及單一窗口與專線電話，協助業者因應美國關稅衝擊。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月7日
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（中央社記者楊思瑞台南7日電）因應美國對等關稅帶來產業衝擊，台南市政府今天宣布成立中小微型企業服務團，將透過專案辦公室及單一窗口與專線電話，輔導廠商投入研發升級，並協助爭取中央補助計畫。

台南市政府經濟發展局下午發布新聞稿指出，專案辦公室將定期召開會議，整合產業協會、市府與學術界意見，針對受衝擊產業提供諮詢診斷，並為廠商提供一對一診斷服務，強化出口策略與調整供應鏈配置。

經發局強調，將透過鏈結中央與地方資源，從內協助廠商轉型與強化體質，從外媒合潛在市場，拓展商機，協助廠商突圍。

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經發局指出，針對可能受美國關稅政策影響較大的汽機車、精密機械與模具、紡織及流行時尚等相關產業，市府將協助聯盟廠商辦理國內外參（辦）展，擴大海內外拓銷，爭取多元市場。

經發局表示，台南產業結構有許多中小型及微型企業，市長黃偉哲已指示要加強輔導，將由中小微型企業服務團輔導廠商投入研發升級，並往智慧化與低碳化轉型，同時協助廠商撰寫計畫書，爭取中央政府公布的各項補助計畫，並透過專家學者訪視受嚴重衝擊廠商，給予適時幫助。（編輯：陳仁華）1140407

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