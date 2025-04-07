大同：對電力事業訂單正向樂觀 將更致力於全球市場

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（中央社記者潘智義台北7日電）大同公司因國防部抗彈纖維布（抗彈板）採購案違反政府採購法，遭停權3個月，並經工程會駁回申訴。大同指出，海外布局有成，仲裁結果不致影響今年營收，對電力事業訂單維持正向樂觀，將更加致力於全球市場客戶，期待未來能獲得訂單加乘效應。

大同表示，採構案審議結果有違誤，將於法定期間內提出行政救濟，以維護公司及股東權益。

大同強調，電力事業群目前產能滿載，能見度上看2027年，將持續執行風險分散策略，避免訂單集中。今天仲裁結果將不影響海外市場及民間業務的拓展，且對電力事業訂單維持正向樂觀。大同將更加致力於全球市場客戶，期待3個月後，能獲得台電及海外客戶的訂單加乘效應。

大同表示，將2025年定為海外市場重點元年，日前與安侯建業聯合會計師事務所KPMG完成簽約，加速美國策略性投資計畫，最大程度避免受到關稅影響；又受惠於全球電力強韌的剛性需求，帶動集團電力事業營收攀升，短期將有重電觀音新廠加入，為早已滿載的產能注入新動能，為重電業務訂單談判增添信心。

大同說明，電力設備標案自取得到交貨，完成執行週期平均約需1年以上，所以今天仲裁結果將不致影響今年營收。

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大同指出，電力事業群在北美、日本、澳洲、東南亞市場皆有優異表現。馬達事業在澳洲礦場用馬達需求強勁帶動下，獲得當地業者訂單，在日本則取得主要電力公司的大型水力發電機組延續性訂單。

另外，大同智慧電表事業甫獲台電標案，也成功取得日本電力公司127萬具第2世代智慧電表訂單，將於今年量產並陸續交貨，訂單能見度上看2027年。（編輯：楊蘭軒）1140407