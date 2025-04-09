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美國對等關稅衝擊 王惠美籲精準提輔導方案

2025/4/9 13:24（4/9 14:11 更新）
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彰化縣長王惠美（前左）9日出席鹿港轉運站新建營運移轉案動土典禮受訪表示，美國調漲關稅，縣府已研擬相關措施，呼籲中央盡快盤點相關影響，精確提出輔導方案，不足之處由地方政府因應，才能精準到位。前右為上京成股份有限公司董事長許叙銘。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月9日
彰化縣長王惠美（前左）9日出席鹿港轉運站新建營運移轉案動土典禮受訪表示，美國調漲關稅，縣府已研擬相關措施，呼籲中央盡快盤點相關影響，精確提出輔導方案，不足之處由地方政府因應，才能精準到位。前右為上京成股份有限公司董事長許叙銘。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年4月9日
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（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化縣長王惠美今天表示，針對美國調漲關稅，縣府目前已研擬相關措施，呼籲中央政府盡快盤點相關影響，精確提出輔導方案，不足之處由地方政府因應，才能精準到位。

彰化縣政府今天舉行鹿港轉運站新建營運移轉案動土典禮，縣長王惠美及帝寶工業集團總裁、上京成股份有限公司董事長許叙銘等人出席。

王惠美會後針對美國對等關稅問題接受聯訪，她表示，希望中央政府先盤點出相關影響，縣府再做因應才會比較精準到位；中央已提出新台幣880億元支持方案，但一般企業界仍反映摸不到邊。

王惠美建議，中央應提出精確的輔導方案，例如銀行融資等方面應更靈活，讓產業在困難時期能繼續生存，並強化整體社會安全網等，許多方面需要朝野齊心、中央地方共度難關。

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王惠美提及，如果企業產業重心在美國占7成以上，就可能馬上要面臨無薪假、裁員等問題，後續連帶影響生活、社會救濟等。縣府已在做相關研擬，等中央完整輔導方案公布後，不足之處由地方協助解決，希望「用兵要神速」，精準處置，資源才不會浪費。

許叙銘受訪表示，面對美國對等關稅衝擊，業界希望政府能協助出點力，包括資金、所得稅等資源提供，讓他們順利度過難關；關稅問題影響畢竟是短暫的，但目前勞動者普遍缺乏，因此希望政府多支持勞工政策。（編輯：張雅淨）1140409

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