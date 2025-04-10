台積電鴻海亮燈漲停 台股大漲逾1600點拚收復萬九
2025/4/10 10:51（4/10 11:08 更新）
（中央社記者曾仁凱台北10日電）美國總統川普9日宣布暫緩對等關稅為期90天，激勵美股狂飆，連日重挫的台股今天強力反彈，盤中上漲超過1600點，創台股史上最大盤中漲點紀錄，至10時30分，集中市場指數大漲1608.46點，至19000.23點。成交值約新台幣1372億元。
3大權值股全面亮燈，台積電盤中上漲78元至863元；鴻海上漲11元至123.5元；聯發科上漲115元至1300元。
今天台股盤中超過1200家上市櫃公司股價漲停，積壓多日的壓力全面釋放。
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國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，隨著今天台股大漲，市場壓力解除，尤其這次對等關稅暫緩90天，這段期間市場可望回到比較安定情況，搭配這幾天台股融資餘額降幅滿深，籌碼浮額清洗。
不過蔡明翰仍提醒，關稅戰沒有結束，只是暫緩，全球局勢仍有風險，尤其美中關稅角力並未休止，反而愈演愈烈，中國是全球第2大經濟體，也是3C產品主要製造基地，以蘋果iPhone為例，將近8成以上都是在中國製造，勢必造成一定影響，美中相互加稅的負面效應須持續留意。（編輯：潘羿菁）1140410
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