外資轉賣提款341億元 重砍台積電、鴻海

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（中央社記者吳家豪台北8日電）美國總統川普祭出對等關稅，衝擊各國股市。台股今天下跌772.4點，收18459.95點，外資及陸資轉為賣超新台幣341.83億元，砍凱基金10萬張最多；台積電雖然守住800元關卡，仍遭外資倒貨3.62萬張，股價寫下1年多新低的鴻海遭重砍2.59萬張。

川普（Donald Trump）宣布對等關稅，引發全球股災。台股在清明連假後補跌，今天延續跌勢，盤中一度重挫1051.87點，創史上第5大波動，內需及傳產類股撐盤，終場加權指數收在18459.95點，下跌772.4點，為史上第8大收盤跌點，跌幅4.02%。

台積電今天跌勢收斂，力守800元關卡，收在816元，跌幅3.77%。鴻海再吞第2根跌停，以125元作收，創下1年多來新低。

籌碼面來看，根據證交所晚間更新數據，三大法人今天合計賣超台股485.63億元，其中自營商賣超126.72億元、連7賣；投信賣超17.08億元，外資轉為賣超341.83億元。

觀察外資賣超前10名個股，以金融股和權值股為主，凱基金遭狠砍10萬張登上榜首，群創6.91萬張居次，中信金3.87萬張排名第3，台積電3.62萬張位居第4，元大金3.54萬張排第5。

外資賣超第6名為元大高股息（0056），遭砍2.65萬張；第7名鴻海2.59萬張，第8名台泥2.28萬張，第9名元大台灣50（0050）遭賣超2.25萬張，第10名復華富時不動產（00712）遭砍1.91萬張。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，目前市場恐慌氣氛很高，美股賣壓還沒完全宣洩，導致台股重挫，難以推測底部及何時反轉，需要觀察美股是否逐步出現反彈格局，台股才有比較大的走揚空間。

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蔡明翰指出，川普關稅政策在實務上不太可能執行，否則美國經濟有很高機率衰退，這次的系統性風險是人為造成，隨時可能反轉，不像過去疫情時期屬於不可控因素，市場對川普關稅政策有點過度反應。

談到新台幣兌美元匯率續升、股匯脫鉤，蔡明翰認為，當市場趨勢走到極端，美元稍有轉弱跡象，自然導致新台幣反向走升，是個好現象，有助於外資操作和股市止穩。（編輯：楊蘭軒）1140408