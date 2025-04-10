南亞科：受美國關稅直接影響小 DRAM價格有望緩升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）南亞科總經理李培瑛今天表示，南亞科產品直接銷售美國比重不高，受關稅直接影響小。隨著市場需求改善，動態隨機存取記憶體（DRAM）價格有機會緩步上升，南亞科毛利率有望轉正，獲利將逐季改善。

南亞科下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。李培瑛指出，第1季DRAM平均售價下滑1%至3%，不過銷售量增加7%至9%，帶動南亞科第1季營收攀升至新台幣71.88億元，季增9.3%，毛損率15%，稅後淨損19.41億元，每股虧損0.63元。

對於美國關稅措施，李培瑛說，昨晚傳來比較正向的訊息，大幅度的關稅延後90天，局勢有改善情況。南亞科產品直接銷售美國比重不高，受直接影響小，產品售價並未因關稅而調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李培瑛表示，因中國政府刺激方案，以及人工智慧（AI）持續進展，DRAM市場需求有改善情況，庫存狀況也好轉，預期DRAM價格再大幅度下滑的機率不大，有機會呈現緩升走勢，南亞科毛利率有望轉正，今年獲利將逐季改善。

李培瑛說，南亞科第2代10奈米級製程1B投片約占總產能的1/3，預期第2季底製程轉換效益可逐步發酵。至於客製化記憶體產品，希望明年底能完成工程驗證，後年開始貢獻營運。（編輯：張均懋）1140410