和亞智慧科技拚AI光學檢測 擬4月中旬登興櫃

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（中央社記者潘智義台北10日電）日亞化轉投資台亞旗下和亞智慧科技，預計於4月中旬登錄興櫃市場。和亞智慧董事長石文機今天表示，憑藉光學、影像與人工智慧（AI）技術優勢，期盼為半導體、車用市場、光學及智慧製造等領域，提供高效技術解決方案。

和亞智慧科技今天舉行法人說明會，石文機說，此次投入資本市場後，將積極深化技術研發與海外市場布局，強化市場競爭力，扎根光學影像領域，讓AI助力技術升級。

和亞智慧說明，在光學影像領域深耕超過20年，從早期的數位相機時代到鏡頭模組、3D感測模組、元宇宙擴增實境（AR）光機模組，再到最新的矽光子光學耦合封裝，這些應用都需要光學影像的技術。研發團隊從光學系統的搭建，到取得影像後的檢測演算法開發，再整合AI演算法檢測技術，把整體的檢測能力及檢測效率全面提升，協助客戶提升生產效率及優化生產良率。

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和亞智慧強調，在AI、光學及影像3個關鍵核心技術的累積上，過去跟日本、美國及台灣等國際一線大廠共同合作，邁向興櫃市場後，將投入更多研發資源在這3個領域。

同時，在具備產品開發經驗及智慧製造整合的能力後，和亞智慧未來的產品及解決方案型態也會更多元，除2D、3D的光學影像檢測方案外，也能以大數據分析及影像AI完成無人化智慧工廠的方案，甚至延伸到方案中需要整合的紅綠藍、散熱模組、3D感測光機模組。（編輯：張良知）1140410