加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

春節消費入帳 2月刷卡額創同期新高3953億元

2025/4/10 20:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北10日電）金管會統計，全台32家信用卡發卡組織2月刷卡額為新台幣3953億元、創同期新高紀錄，較今年1月大增567億元、月增16.75%，更較去年同期成長22.84%。金管會官員分析，主因是今年農曆春節落在1月，而1月的消費在2月入帳，推升簽帳金額。

金管會統計，截至2月底，整體32家信用卡發卡機構總流通卡數為5875萬張、月增10萬張，有效卡數則為3919萬張、月增12萬張；整體1月簽帳金額為3953億元，較今年1月的3386億元、大增567億元，月增率為16.75%。

金管會銀行局主秘王允中在例行記者會中分析，2月單月簽帳金額較1月大增，主因是今年1月逢農曆春節假期，銀行的入帳落在2月導致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀察2月各家發卡銀行數據，中信銀以7萬4221張為發卡王，玉山銀以5萬6782張拿下第2，第3至第5名依序為國泰世華銀4萬6909張、北富銀4萬6045張和永豐銀4萬1153張。不過，中信銀2月停卡9萬9238張居冠，金管會官員指出，原因為銀行清呆卡。

根據金管會資料，中信銀2月續居刷卡王，單月刷卡額高達705.5億元，國泰世華銀近697.49億元緊追在後，第3至第5名依序為北富銀522.66億元、玉山銀446.18億元及台新銀428.46億元。（編輯：楊蘭軒）1140410

#北富銀
#中信銀
#金管會
#國泰世華銀
#玉山銀
#信用卡
#銀行局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：