加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大阪世博13日開展門票交通攻略一次看 巨型鋼彈現身、場內無現金交易
首頁 / 產經

金管會續推6大核心戰略產業放款獎勵 目標成長3800億

2025/4/11 11:54（4/11 12:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
繼續配合台灣「6大核心戰略產業推動方案」，金管會11日指出，推出第4期獎勵本國銀行放款方案，鼓勵國銀辦理6大核心戰略產業放款、創造有利產業發展的融資環境，今年目標成長值為新台幣3800億元。（中央社檔案照片）
繼續配合台灣「6大核心戰略產業推動方案」，金管會11日指出，推出第4期獎勵本國銀行放款方案，鼓勵國銀辦理6大核心戰略產業放款、創造有利產業發展的融資環境，今年目標成長值為新台幣3800億元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北11日電）繼續配合台灣「6大核心戰略產業推動方案」，金管會今天指出，推出第4期獎勵本國銀行放款方案，鼓勵國銀辦理6大核心戰略產業放款、創造有利產業發展的融資環境，今年目標成長值為新台幣3800億元。

行政院2021年5月核定「6大核心戰略產業推動方案」，鎖定資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等6大產業，力拚台灣產業轉型、提升產業競爭力。

金管會今天發布新聞稿指出，自2022年推動為期3期、至2024年的「獎勵本國銀行辦理6大核心戰略產業放款方案」，鼓勵國銀在風險控管下，積極辦理授信業務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據金管會統計，截至2024年12月底止，本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額達7兆8975億元，除較2023年12月底放款餘額增加6627億元，並達成2024年度成長目標3500億元的189.33%以外，也與2022年3月底實施方案時的放款餘額大增1兆9781億元，顯示獎勵方案對於國銀放款成效佳。

金管會進一步表示，考量近期國際情勢變化且銀行辦理放款業務有其延續性，為提高6大核心戰略產業競爭力及協助產業取得營運資金，2025年度將持續推動獎勵放款方案，第4期實施期間為今年1月1日至12月31日止，並訂定對6大核心戰略產業放款成長3800億元為目標。（編輯：林淑媛）1140411

#金管會
#國銀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：