權值股聯手大漲 台股續彈528點收復本週逾半失土

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（中央社記者江明晏台北11日電）美股重挫，台股今天早盤最低下跌581點，但台積電、聯發科、鴻海等權值股開低走高，多檔AI指標股、航運股漲停，指數反彈終場勁揚528.74點，收在今天最高點19528.77點，高低震盪逾1100點；台股本週下跌1769.45點，留下長達2221.8點下影線。

美國總統川普（Donald Trump）經貿政策的不確定性並未消退，華爾街股市再度湧現賣壓，道瓊工業指數重挫1014.79點；那斯達克指數大跌737.66點或4.31%，費城半導體指數狂瀉337.15點或7.97%。

台股今天早盤開低下跌達581點，下探18418點，隨後指數在權值股反彈下迅速回升，終場加權指數上漲528.74點，收在19528.77點，成交金額為新台幣5141.08億元。台股今天開低走高，在亞股中表現突出。

權值股今天聯手大漲，台積電終場上漲26元，收889元，漲幅3.01%；鴻海漲8.91%，收在134.5元；聯發科勁揚6.54%，台達電強漲8.59%，大立光漲2.78%。

盤面焦點方面，AI伺服器族群今天續強，廣達、奇鋐、緯創、台光電漲停鎖住，散熱族群連動反彈。

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美國宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，航運族群受惠搶運題材，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全數攻上漲停；受惠空運商機，長榮航漲停，華航漲9.2%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股早盤受美國重挫影響開低，早盤跌逾580點，但昨日多檔個股鎖漲停，指數無量上攻，買盤延續到今天，也研判國安基金進場助攻，今天高低點震盪幅度逾千點，也回補了本週一半以上跌點。（編輯：張良知）1140411