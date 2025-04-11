加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：英特爾執行長陳立武投資數百中企 8家與解放軍有關
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

權值股聯手大漲 台股續彈528點收復本週逾半失土

2025/4/11 14:42（4/11 15:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美股重挫，台股11日早盤一度跌逾581點，隨後迅速反彈翻紅，終場收在19528.77點，上漲528.74點，漲幅2.78%，成交金額新台幣5141.08億元。中央社記者郭日曉攝 114年4月11日
美股重挫，台股11日早盤一度跌逾581點，隨後迅速反彈翻紅，終場收在19528.77點，上漲528.74點，漲幅2.78%，成交金額新台幣5141.08億元。中央社記者郭日曉攝 114年4月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北11日電）美股重挫，台股今天早盤最低下跌581點，但台積電、聯發科、鴻海等權值股開低走高，多檔AI指標股、航運股漲停，指數反彈終場勁揚528.74點，收在今天最高點19528.77點，高低震盪逾1100點；台股本週下跌1769.45點，留下長達2221.8點下影線。

美國總統川普（Donald Trump）經貿政策的不確定性並未消退，華爾街股市再度湧現賣壓，道瓊工業指數重挫1014.79點；那斯達克指數大跌737.66點或4.31%，費城半導體指數狂瀉337.15點或7.97%。

台股今天早盤開低下跌達581點，下探18418點，隨後指數在權值股反彈下迅速回升，終場加權指數上漲528.74點，收在19528.77點，成交金額為新台幣5141.08億元。台股今天開低走高，在亞股中表現突出。

權值股今天聯手大漲，台積電終場上漲26元，收889元，漲幅3.01%；鴻海漲8.91%，收在134.5元；聯發科勁揚6.54%，台達電強漲8.59%，大立光漲2.78%。

盤面焦點方面，AI伺服器族群今天續強，廣達、奇鋐、緯創、台光電漲停鎖住，散熱族群連動反彈。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國宣布對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天，航運族群受惠搶運題材，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全數攻上漲停；受惠空運商機，長榮航漲停，華航漲9.2%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股早盤受美國重挫影響開低，早盤跌逾580點，但昨日多檔個股鎖漲停，指數無量上攻，買盤延續到今天，也研判國安基金進場助攻，今天高低點震盪幅度逾千點，也回補了本週一半以上跌點。（編輯：張良知）1140411

#美股
#道瓊工業指數
#台股
#國安基金
#聯發科
#對等關稅
#權值股
#那斯達克指數
#費城半導體指數
延伸閱讀
因應美國對等關稅 總統：台灣在第一批談判名單內財長鬆口可檢討國安基金規模 綠委擬修法調高至1兆川普祭關稅 美聯準會官員警告通膨風險明顯上升投資人對川普關稅措施憂慮不安 亞股跌勢再現
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股漲528.74點
66
更多編輯台推薦新聞：