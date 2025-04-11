投資人對川普關稅措施憂慮不安 亞股跌勢再現
2025/4/11 10:28
（中央社東京11日綜合外電報導）由於投資人對美國關稅措施持續憂慮不安，亞洲股市今天早盤跌勢重現，日經225指數重挫逾5%，金價則續創新高紀錄。
美國總統川普對多國暫緩實施高額關稅90天，激勵日經225指數昨天飆漲9.1%，今天早盤拉回5.4%。
其他亞洲股市今天也走弱，韓國綜合股價指數（Kospi）下跌1.64%，澳洲股市下挫逾2%。
在憂心全球經濟活動減緩下，美元和油價走軟，金價則改寫新高。
避險資產日圓走強，今天兌美元升值0.9%。
川普對多數國家維持加徵10%關稅，但暫停對歐盟加徵20%關稅計畫，以及對其他多個貿易夥伴加徵更高關稅的措施，其中包括對日本的24%關稅。
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然而川普對採取報復措施的中國則加重徵稅。白宮今天指出，美國對中國課徵的關稅稅率現已累增至145%。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「川普暫停關稅帶來的短暫興奮感正在迅速消退，亞洲將感受到拉回。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1140411
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