台灣毛豆出口美國占19% 農業部允拓高端市場

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（中央社記者張雄風台北13日電）台灣毛豆每年銷往美國約6231公噸，占總出口量19%。為因應美對等關稅，協助台灣毛豆，農業部今天表示，規劃投入新台幣180億元，健全農漁產外銷產業鏈，開拓新興高端市場。

農業部發布新聞稿表示，為因應美國政府實施對等關稅措施，行政院長卓榮泰偕同農業部長陳駿季於今天與台灣區冷凍蔬果工業同業公會、毛豆業者及農民代表進行座談。

卓榮泰在會中重申，行政院已擬定「9大面向、20項措施、總經費880億元」的整體支持方案，確保「國家經濟穩定、產業發展穩定、國人生活安心」。針對毛豆產業，政府將以具體行動全力支持，協助業者度過難關。

陳駿季表示，為協助農業因應關稅挑戰，農業部已規劃投入180億元，從「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」3大面向著手，健全台灣農漁產外銷產業鏈，穩固台灣農漁產在美國市場的地位，更積極開拓新興高端市場。

農業部指出，毛豆為台灣重要外銷農產品，每年為國家創造約23億元外匯收入。113年總外銷量達3萬2654公噸，其中銷往美國6231公噸，占總出口量19%。

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面對美國調高關稅措施可能導致的市場衝擊，農業部已啟動應對措施，除提供農業貸款利息補貼外，透過強化冷鏈體系與精進產銷、採後處理設施（備），提升經營效能及到貨品質，協助具出口美國實績業者，鞏固輸美產業鏈，且持續輔導業者取得國際認驗證，多元方案齊發，以協助毛豆產業精進升級及開拓內外銷市場。

陳駿季強調，台灣毛豆產業是農民與業者密切合作的最佳範例，台灣區冷凍蔬果工業同業公會擁有完整的產銷供應鏈體系，農業部將輔導公會成立關稅應變交流平台，即時掌握農民及業者受影響情資，攜手合作應變，將台灣農業的韌性與實力，持續在國際市場發光發熱。（編輯：管中維）1140413