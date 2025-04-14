黑松張斌堂看關稅變數 增成本壓力、消費變保守

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（中央社記者何秀玲台北14日電）黑松董事長張斌堂今天表示，美國對等關稅政策充滿不確定性，黑松雖主打內銷市場，還沒受立即性衝擊，但鋁製品已漲價，將墊高黑松鋁製飲品成本，消費心態也變保守；今年營收和獲利不排除受影響，但會持續強化飲料、酒類和保健產品，衝刺營運。

張斌堂今天出席黑松100週年慶。談到近期關稅影響，他表示，美國對等關稅對黑松難免會有影響，加上政策尚不明朗，目前台灣內需市場還需多加觀察。不過鋁製品已經漲價，黑松飲料使用大量鋁製罐裝，需要一段時間吸收成本。

他說，影響較大是消費心態，黑松是做快速流動商品的公司，需要消費者衝動消費，但現在多少受關稅政策影響，消費者減少消費。

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他指出，黑松從飲料事業起家，為了持續穩健成長，近15年來逐步拓展酒類品牌代理領域，建立出營運第2成長曲線，也落實「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」等3大企業營運方針，讓黑松從10年前營收新台幣64億元，至今已突破百億元規模。

展望未來，他說，黑松將持續貼近市場趨勢，提供符合消費者需求以及新體驗的產品。（編輯：楊蘭軒）1140414

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