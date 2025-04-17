Fed不急於降息 新台幣量縮小貶收32.531元

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）美國聯準會主席鮑爾表態不急於降息，提振美元士氣，新台幣兌美元今天震盪走弱，收盤收在32.531元，小貶1.1分，匯價連3跌，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至14.785億美元。

美國總統川普關稅政策影響極大，卻又態度反覆，不只削弱全球經貿動能，也讓美國經濟前景蒙塵，打擊投資人信心。

鮑爾16日演說時指出，聯準會在調整利率前，將等待更多美國經濟走向的數據出爐，並對川普關稅政策恐推升通貨膨脹和影響就業進一步偏離其目標，抱持審慎態度，他坦言，關稅讓聯準會陷入兩難。

聯準會傾向觀望，不急於降息，美元指數展開反彈。央行統計，美元指數今天小升0.07%，亞幣升貶互見，日圓漲高回落，下挫0.56%，新台幣微貶0.03%，人民幣升值0.26%，韓元勁揚0.41%。

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外匯交易員表示，激情過後，新台幣匯市回歸淡定，近兩天成交量能明顯收斂，匯價也轉為區間整理，隨國際匯市以及外資進出而波動。新台幣兌美元今天開盤價為32.50元，最高32.48元、最低32.552元。

展望新台幣走勢，外匯交易員認為，對等關稅衝擊鈍化，加上美元轉為弱勢格局，有助於新台幣升值，不過關稅對台灣經濟衝擊很大，未來發展不確定性極高，且外資近日仍賣超台股，於匯市也偏匯出，目前新台幣已站穩32元，但是否有進一步升值力道，有待觀察。（編輯：黃國倫）1140417