加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳凱玲WNBA金州女武神亮相 盼成為亞裔年輕世代榜樣
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

Fed不急於降息 新台幣量縮小貶收32.531元

2025/4/17 18:11（4/17 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣兌美元17日震盪走弱，收盤收在32.531元，小貶1.1分。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元17日震盪走弱，收盤收在32.531元，小貶1.1分。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北17日電）美國聯準會主席鮑爾表態不急於降息，提振美元士氣，新台幣兌美元今天震盪走弱，收盤收在32.531元，小貶1.1分，匯價連3跌，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至14.785億美元。

美國總統川普關稅政策影響極大，卻又態度反覆，不只削弱全球經貿動能，也讓美國經濟前景蒙塵，打擊投資人信心。

鮑爾16日演說時指出，聯準會在調整利率前，將等待更多美國經濟走向的數據出爐，並對川普關稅政策恐推升通貨膨脹和影響就業進一步偏離其目標，抱持審慎態度，他坦言，關稅讓聯準會陷入兩難。

聯準會傾向觀望，不急於降息，美元指數展開反彈。央行統計，美元指數今天小升0.07%，亞幣升貶互見，日圓漲高回落，下挫0.56%，新台幣微貶0.03%，人民幣升值0.26%，韓元勁揚0.41%。

google news透過 Google News追蹤中央社

外匯交易員表示，激情過後，新台幣匯市回歸淡定，近兩天成交量能明顯收斂，匯價也轉為區間整理，隨國際匯市以及外資進出而波動。新台幣兌美元今天開盤價為32.50元，最高32.48元、最低32.552元。

展望新台幣走勢，外匯交易員認為，對等關稅衝擊鈍化，加上美元轉為弱勢格局，有助於新台幣升值，不過關稅對台灣經濟衝擊很大，未來發展不確定性極高，且外資近日仍賣超台股，於匯市也偏匯出，目前新台幣已站穩32元，但是否有進一步升值力道，有待觀察。（編輯：黃國倫）1140417

新台幣兌美元17日震盪走弱，收盤收在32.531元，小貶1.1分。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元17日震盪走弱，收盤收在32.531元，小貶1.1分。（中央社檔案照片）
鮑爾
停滯性通膨是什麼？學者：留心楊金龍與鮑爾沒說的憂慮市場觀望川普關稅政策 新台幣區間盤整收32.802元
川普
澤倫斯基證實：美烏礦產協議談判進展良好彭双浪：川普關稅使美中脫鉤 富采目前無美設廠計畫
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣貶1.1分 收32.531元
23
更多編輯台推薦新聞：