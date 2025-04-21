財部標租國有文資 陽明山美軍宿舍將變身藝術聚落

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）近年財政部國有財產署經管的國有非公用不動產，被指定登錄為文化資產的數量逐年增加。國產署今天表示，陽明山美軍宿舍群19戶標租已全數標脫，預期未來將改造供藝文展演、藝術家駐村、咖啡廳等多元使用，打造成為藝術聚落。

財政部國產署副署長王彩葉今天在例行記者會表示，根據統計，截至民國113年底，國產署經管文資數量達349處，需以多元方式活化利用，其中154處已提供活化利用，包括80處提供認養、15處委託管理、54處出租、3處文資標租、2處委託改良利用，透過公私協力共同保存維護及活化文資。

王彩葉進一步指出，國產署接管的陽明山美軍宿舍群共計19戶，經辦理文資標租已全數標脫，包含111年標脫1戶、112年標脫7戶、114年標脫11戶，每年租金收益合計約新台幣587萬餘元。

王彩葉表示，已標脫19戶陽明山美軍宿舍群，屬文化景觀類別8戶、歷史建築類別11戶，均位於1950至1960年代台灣最大美軍宿舍群中，建築物具有當代洋式住宅區的風格特徵。

透過 Google News 追蹤中央社

王彩葉指出，依據得標人規劃，111年標脫的1戶將作為藝術家創作、藝文展演空間；112年標脫的7戶預計作餐廳、藝廊展間、休閒SPA及旅宿使用；114年標脫的11戶因分布位置形成一完整區域，初步構想為藝術展覽、兒童藝術教育中心、藝術家駐村空間、書店、咖啡廳、多元共享空間等使用，希望打造為藝術聚落；實際規劃設計內容依相關主管機關審核結果為準。

王彩葉說，國有非公用文資標租，可引進民間資源結合地方文化精神與空間脈絡傳承歷史記憶，藉由民間創意使閒置具有歷史記憶的建築物重生，與世人共同流傳，彰顯文資價值，減輕管理負擔，未來將持續依此模式辦理活化，讓民眾親近國有文資、融入生活，並兼顧國有資產永續經營提升運用效益。（編輯：林淑媛）1140421