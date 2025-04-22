長榮航10/3直飛達拉斯 北美拓展9大航點

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（中央社記者江明晏台北22日電）長榮航空今天宣布，10月3日起直飛美國達拉斯，提供每週3班的飛航服務，達拉斯是美國第4大都會區，長榮航在北美將增至9個航點，每週將達90個航班往返北美地區，也是亞洲航空公司中唯一經營德州2個航點的航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自1998年開始經營達拉斯貨運航線，今年開闢達拉斯客運航線，主因是隨著近年多家企業進駐，並伴隨強勁的經濟及人口成長，讓達拉斯躍升為美國德州的經濟與商業重心之一，此次開闢達拉斯客運直飛航線，長榮航成為亞洲唯一營運德州雙航點的航空公司，可利用其客運旅運量為全球第3大的機場優勢，轉機前往美國國內以及中南美洲各大城市。

長榮航表示，桃園-達拉斯航線以波音777-300ER機型飛航，清晨抵達桃園機場，旅客可搭配長榮航東北亞、東南亞的航網，轉機至亞洲各大城市，有利於吸引商務客及觀光客來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值。

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達拉斯是美國第4大都會區，擁有眾多跨國企業和商業機構，人口超過830萬人，也是超過20家財富500強公司總部的所在地，同時吸引多家台灣企業進駐，涵蓋製造、科技、汽車等。

達拉斯開航後，長榮航空直飛北美將擴增為9大航點，包含洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多以及10月3日開航的達拉斯。（編輯：潘羿菁）1140422