群益00982A超車 可望成為首檔本土投信主動式ETF

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）金管會去年底開放主動式ETF後，投信業者積極投入。群益投信今天推出首檔主動式ETF群益台灣強棒（00982A），預計5月5日開募、5月22日掛牌上市，可望成為首檔本土投信主動式ETF。

外資野村投信旗下的野村台灣智慧優選主動式ETF（00980A）已於4月18日募集結束，暫定5月5日掛牌，為國內第1檔主動式ETF。此外，統一投信的統一台股增長主動式ETF（00981A），預計5月7日開募。

面對近期台股市況不佳，群益投信總經理陳明輝今天坦承，內部確實討論過00982A延後募集的可能性，畢竟此時新基金募集會特別辛苦；但就像股神巴菲特的經典名言「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」，市況不佳時進場更容易為投資人創造超額報酬，綜合評估後，決定如期募集發行。

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相較統一投信的00981A較早獲准募集、股號排序在前，群益00982A卻後發先至，搶先一步開募，有望成為首檔本土投信發行的主動式ETF，每股發行價新台幣10元，採取季配息機制。

群益投信基金經理人陳沅易今天分析，美國對等關稅政策確實讓各國政府、企業，投資人都懸著1顆心，面對瞬息萬變的市場環境，比起傳統ETF被動追蹤指數，一段時間才會調整成分股；主動式ETF可參酌關稅對各產業的影響分析，立即做持股調整，操作上更具彈性與即時性。（編輯：張良知）1140422