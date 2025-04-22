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川普再批Fed主席引發市場憂心 亞股走勢分歧

2025/4/22 17:55
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（中央社香港22日綜合外電報導）美國總統川普再度對美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾開砲，引發外界對聯準會獨立性的疑慮，亞洲股市今天走勢分歧。

法新社報導，全球市場仍未擺脫美國關稅政策引發的震盪，投資人現在又面臨美國總統企圖開除央行首長的憂慮。

川普不滿鮑爾示警關稅恐導致通貨膨脹加劇，並於上週開砲，稱鮑爾「越快走人越好」。川普還說：「我對他有所不滿，也讓他知道了，而且如果我要他下台，他很快就會走人，相信我。」

川普連番砲轟，引發外界臆測川普正準備撤換鮑爾。白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，川普正在研究是否可以這樣做。

隨著恐慌的華爾街投資人再度拋售美國資產，美股3大指數昨天下跌約2.5%。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）表示：「川普17日的首波開砲並未引發劇烈市場反應，但21日的第2波批評卻加劇『拋售美國』的交易」。

他說：「無論川普總統依法是否有能力及意願對聯準會採取行動，這類角力都會凸顯美國獨特性的流失，對投資人來說構成實質政策風險。」

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在復活節假期結束後的第1個完整交易日，股市走勢震盪。東京、雪梨、首爾、威靈頓、台北和曼谷股市都收跌。

香港、上海、新加坡、馬尼拉和雅加達股市則收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140422

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