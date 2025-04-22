加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
24日鋒面通過中部以北有雨 週末高溫降到2字頭
首頁 / 產經

川普狂嗆鮑爾傷市場信心 股匯雙挫新台幣收32.498元

2025/4/22 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北22日電）美國總統川普頻對美國聯準會主席鮑爾開嗆，加深投資人對金融前景的憂慮。熱錢持續撤離，台灣股匯雙挫，台股失守萬九，新台幣兌美元今天收盤收32.498元，貶3.8分，台北及元太外匯市場總成交金額16.135億美元。

川普施壓聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾降息，衝擊美股匯債市，動搖市場信心，並使避險情緒升溫。

外匯交易員表示，川普2.0效應已經不只是關稅對實體經貿的衝擊，更蔓延至金融市場，尤其川普近日狂嗆鮑爾，聯準會獨立性受到挑戰，也進一步拉高不確定性。

台股今天量縮震盪走跌，台積電等權值股和人工智慧（AI）概念股蒙塵，終場下跌312.77點，收在18793.43點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超新台幣114.13億元，其中外資及陸資賣超52.43億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新台幣兌美元今天以32.50元開出後，因台股下挫、熱錢出走，加上美元小幅反彈，匯價最低貶至32.525元，儘管盤中日圓急升，帶動新台幣跌幅略為收斂，終場仍以小貶作收。

央行統計，美元指數今天上揚0.35%，亞幣當中，日圓一支獨秀，升值0.19%，新台幣貶0.12%，人民幣貶0.33%，韓元重挫0.65%。（編輯：楊蘭軒）1140422

川普
3月外銷訂單年增12.5% 經部：僅少數因關稅提前拉貨川普再批Fed主席引發市場憂心 亞股走勢分歧
鮑爾
美元狂殺 亞幣全面上漲新台幣勁揚1.48角Fed不急於降息 新台幣量縮小貶收32.531元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：