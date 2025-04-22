川普狂嗆鮑爾傷市場信心 股匯雙挫新台幣收32.498元

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）美國總統川普頻對美國聯準會主席鮑爾開嗆，加深投資人對金融前景的憂慮。熱錢持續撤離，台灣股匯雙挫，台股失守萬九，新台幣兌美元今天收盤收32.498元，貶3.8分，台北及元太外匯市場總成交金額16.135億美元。

川普施壓聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾降息，衝擊美股匯債市，動搖市場信心，並使避險情緒升溫。

外匯交易員表示，川普2.0效應已經不只是關稅對實體經貿的衝擊，更蔓延至金融市場，尤其川普近日狂嗆鮑爾，聯準會獨立性受到挑戰，也進一步拉高不確定性。

台股今天量縮震盪走跌，台積電等權值股和人工智慧（AI）概念股蒙塵，終場下跌312.77點，收在18793.43點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超新台幣114.13億元，其中外資及陸資賣超52.43億元。

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新台幣兌美元今天以32.50元開出後，因台股下挫、熱錢出走，加上美元小幅反彈，匯價最低貶至32.525元，儘管盤中日圓急升，帶動新台幣跌幅略為收斂，終場仍以小貶作收。

央行統計，美元指數今天上揚0.35%，亞幣當中，日圓一支獨秀，升值0.19%，新台幣貶0.12%，人民幣貶0.33%，韓元重挫0.65%。（編輯：楊蘭軒）1140422