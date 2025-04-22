中鼎子公司196億帳款待收回 擬私募發行9萬張籌款

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（中央社記者何秀玲台北22日電）統包工程龍頭中鼎因美國子公司CTCIA承攬工程，近日爆出新台幣196.04億元應收帳款危機，股價連4日跌停。中鼎今天召開臨時董事會，通過以私募方式發行不超過9萬張普通股，以充實營運資金、強化財務結構和轉投資需求。

此外，中鼎今天晚間公告，修正今年2月27日董事會決議的股利分派，原擬發放現金股利2元，調整變更為現金股利1元、股票股利1元，合計仍為2元股利。

中鼎子公司中鼎美國公司CTCIA承攬美國客戶BKRF工程，日前因BKRF母公司GCEH聲請重整，中鼎對BKRF應收帳款約196.04億元；市場擔憂若無法收回可能使淨值逼近零，甚至面臨股票下市局面。

中鼎17日表示，債務可被清償回來，將可逐年分批收回，不會全數提列減損，所以淨值不至於瞬間變零。不過，中鼎股價已連4天跌停，今天收在25.65元，下跌2.8元，成交量9164張，較21日放大逾3100張，但委賣未成交張數仍高達4萬4111張。

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中鼎今天召開臨時董事會，決議辦理私募普通股案，私募額度以不超過9萬張為限；此次私募應募人為策略性投資人，將以中鼎所需的供應商或直接、間接客戶，或可提供業務整合利基，或可改善中鼎財務結構的策略性投資人為限。

中鼎指出，此私募現增案將在股東會決議起1年內得分3次辦理；股東會將在5月28日召開。（編輯：張良知）1140422