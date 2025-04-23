加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 產經

台股強漲新台幣淡定 震盪微升收32.492元

2025/4/23 18:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北23日電）美國總統川普對中國態度軟化，美元指數反彈，股市也受到鼓舞，台股創史上第2大漲點，但新台幣僅震盪微升，今天收盤收32.492元，升0.6分，台北及元太外匯市場總成交金額15.14億美元。

川普上任後揮舞關稅大刀，更對中國加徵高額關稅，引發市場對經濟前景的憂慮，不過川普22日鬆口表示，未來對中國的關稅會「大幅降低」，但不會是零；另外，美國財政部長貝森特也釋出美中關稅戰可望放緩訊息。

美中關稅戰有望降溫，美股聞訊上漲，道瓊工業指數飆漲超過1000點，那斯達克指數也大漲429點。美股領軍上攻，激勵台股今天收盤勁揚845.71點，僅次於4月10日大漲1608.27點，為歷史第2大收盤漲點。

新台幣兌美元今天以32.54元開盤後，因美元指數強彈至99，新台幣示弱，最低觸及32.545元，不過因台股勁揚，且外資反手匯入，帶動匯價由貶翻升，終場收在32.492元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外匯交易員表示，金融市場最怕不確定性，雖然川普後續態度如何還不知道，至少對中態度鬆動，對美國聯準會主席鮑爾的不滿也暫時緩解，投資人可以稍稍鬆口氣，金融市場因此正面表態。

根據央行統計，美元指數今天強勢反攻，升值0.84%，主要亞幣升貶互見，人民幣受惠於美中僵局有解，升值0.28%，新台幣微升0.02%，韓元上揚0.04%，日圓漲高回落，下挫1.11%。（編輯：楊蘭軒）1140423

#川普
#升值
#美股
#美國聯準會
#匯市
#新台幣
#道瓊工業指數
#台股
川普
台股強彈845點 分析師：仍須面臨晶片關稅測試股市震盪散戶落跑 3月證券劃撥存款餘額暴跌逾千億
貝森特
台股大漲845.71點創收盤第2大漲點 科技股勁揚全面控制烏克蘭資源 美新草案較原礦產協議更苛
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三大法人買超台股295.15億元
71
更多編輯台推薦新聞：