智冠搶攻次世代市場 推國產IP虛擬偶像化手遊

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（中央社記者何秀玲台北23日電）智冠子公司遊戲新幹線與弘煜科技攜手，今天宣布推動全新模式「國產遊戲IP虛擬偶像化」，首發手遊明天上市，包含運用國產IP內容、二次元與遊戲虛擬角色雙向整合、市場推廣、異業合作，並延伸布局海外市場。

智冠董事長王俊博記者會後受訪表示，本次與弘煜科技合作手遊，屬於偏日式的遊戲，用戶族群希望搶攻次世代市場，希望同時上線人數目標至少3萬人。

他觀察，整個國際市場過去是以國外遊戲為主，但是今年看很多本土遊戲產品的品質，以及玩家的支援度是越來越高。尤其大陸遊戲品質和台灣遊戲品質已不相上下，大陸遊戲進來台灣後，也讓台灣業者學習很多，在競爭壓力下不斷提升品質。

他說，此次推出次世代遊戲，是未來的發展機會；因過去遊戲都是武俠類，但年輕人已不太捧場，像金庸、古龍的小說IP現在不容易經營；今年開始用自創品牌，他看好將會有發展機會，從台灣、大陸甚至往東南亞市場發展，都有可能。

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遊戲新幹線與弘煜科技今天公布策略合作藍圖。遊戲新幹線總經理張益民表示，遊戲新幹線有超過20年台港澳大型遊戲營運經驗，更是國內外遊戲IP重要推手，擅長掌握市場脈動，耕耘玩家社群與市場推廣，並整合智冠集團在遊戲美術、音樂製作與通路布局等多元資源，強化產品競爭力與市場滲透深度。

弘煜科技則具原創IP資源與跨平台開發實力，長年深耕日本市場，有研發能量與發行成果。未來雙方將以此次合作為起點，攜手推動原創內容的跨界應用與國際布局，開闢國產遊戲在二次元領域的新戰場。（編輯：張良知）1140423