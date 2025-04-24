加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
康橋國際學校單車環台遭逆向撞7傷 肇事駕駛收押禁見
首頁 / 證券

中鋼股東會紀念品出爐 今年發放輕巧冷水瓶響應永續

2025/4/24 09:12（4/24 09:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
備受注目的中鋼股東會紀念品，24日揭曉答案，今年為「輕巧冷水瓶」，並配附防撞耐磨保護套。（中鋼提供）中央社記者何秀玲傳真 114年4月24日
備受注目的中鋼股東會紀念品，24日揭曉答案，今年為「輕巧冷水瓶」，並配附防撞耐磨保護套。（中鋼提供）中央社記者何秀玲傳真 114年4月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北24日電）股東會旺季將至，中鋼今天說明，今年股東會紀念品預計發放「輕巧冷水瓶」，希望減少一次性瓶罐使用，降低環境負擔，實踐愛護地球的理念，也展現中鋼對永續環保的企業承諾，從日常中實踐綠色生活。

中鋼今天發出新聞稿指出，本次「輕巧冷水瓶」內膽兼具無毒、耐酸鹼抗腐蝕的特性，杯蓋配置防滲漏矽膠圈、便攜矽膠提把。瓶身設計具輕量化及高耐用性，配附防撞耐磨保護套。

中鋼表示，除了希望藉由「輕巧冷水瓶」感謝股東長期對中鋼的支持之外，也希望與全體股東共同實踐健康飲水與永續環保的生活方式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中鋼也指出，今年股東會委託書徵求期間為5月22日至5月28日止，例假日除外，持股1000股以上股東，可憑委託書兌領股東會紀念品1份，兌領地點詳載於開會通知書。

另外，持股未滿1000股或未於徵求期間交付委託書的股東，可利用集保所的「股東e票通」電子投票平台或各券商的手機APP，於指定時間電子投票作業，並在指定時間內攜帶出席通知書、身分證明文件、列印的「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁的「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可），至開會通知書上載明的指定地點領取紀念品，或在今年6月19日股東會當天出席股東會領取紀念品。（編輯：潘羿菁）1140424

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：