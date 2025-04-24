中鋼股東會紀念品出爐 今年發放輕巧冷水瓶響應永續

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（中央社記者何秀玲台北24日電）股東會旺季將至，中鋼今天說明，今年股東會紀念品預計發放「輕巧冷水瓶」，希望減少一次性瓶罐使用，降低環境負擔，實踐愛護地球的理念，也展現中鋼對永續環保的企業承諾，從日常中實踐綠色生活。

中鋼今天發出新聞稿指出，本次「輕巧冷水瓶」內膽兼具無毒、耐酸鹼抗腐蝕的特性，杯蓋配置防滲漏矽膠圈、便攜矽膠提把。瓶身設計具輕量化及高耐用性，配附防撞耐磨保護套。

中鋼表示，除了希望藉由「輕巧冷水瓶」感謝股東長期對中鋼的支持之外，也希望與全體股東共同實踐健康飲水與永續環保的生活方式。

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中鋼也指出，今年股東會委託書徵求期間為5月22日至5月28日止，例假日除外，持股1000股以上股東，可憑委託書兌領股東會紀念品1份，兌領地點詳載於開會通知書。

另外，持股未滿1000股或未於徵求期間交付委託書的股東，可利用集保所的「股東e票通」電子投票平台或各券商的手機APP，於指定時間電子投票作業，並在指定時間內攜帶出席通知書、身分證明文件、列印的「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁的「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可），至開會通知書上載明的指定地點領取紀念品，或在今年6月19日股東會當天出席股東會領取紀念品。（編輯：潘羿菁）1140424