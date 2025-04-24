分行工友挪用短收款項 金管會開罰土銀400萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北24日電）金管會今天指出，土地銀行沙鹿分行擔任工友職務的1名前行員有挪用公款、短收款項等違法情形，顯示土銀未完善建立、確實執行內部控制制度，依照銀行法規定對土銀處新台幣400萬元罰鍰。

金管會銀行局主秘張嘉魁今天在例行記者會指出，土銀沙鹿分行前行員長期利用職務之便，將向承租戶收取的水電費用與個人財物混用以挪用公款，及通知承租戶錯誤分攤金額造成短收款項。

張嘉魁說，此案缺失顯示土銀有未完善建立及未確實執行內部控制制度的情事，金管會依銀行法第129條第7款規定，對土銀核處400萬元罰鍰。

張嘉魁進一步說明違反事由，土銀沙鹿分行前行員從民國106年至113年間利用職務之便，挪用公款及短收款項，違法行為期間約7年4個月，挪用及短收金額共計271萬2384元。

張嘉魁補充，挪用款項為265萬4505元、短收則為5萬7879元，該名前行員已償還款項。當初是土銀執行碳盤查時，發現沙鹿分行和承租戶實際用電分攤比例有落差才發現此案件。

針對未完善建立內部控制制度，張嘉魁表示，這名前行員擔任土銀沙鹿分行工友職務，而「工員管理注意事項」規定工員擔任公務車輛駕駛、員工膳食及各項庶務性工作，但土銀未於相關規範明定工員不得擔任各類款項收付工作。

張嘉魁指出，該分行繳納全數水電費時帳列費用科目，於收取租戶分攤費用時直接以現金入帳沖抵水電費，未依會計原則於收訖租戶水電費時以帳列「其他應付款」入帳，且未有效建立費用科目登帳貸方控管機制。

另外，土銀共有29個出租單位，張嘉魁說，對於出租行舍管理、費用分攤及專戶動支情形等，未制定相關管理規範及查核機制，導致前行員長期挪用款項均未被發現。

未執行內控制度部分，張嘉魁說明，該分行每期應收取租戶分攤水電費金額未製作分攤明細表，且未經相關人員確實簽章覆核，導致收取分攤費用比例與約定比例不符的情事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在未落實「不動產租、售暨管理收款專戶管理規則」部分，張嘉魁說，專戶印鑑應由甲、乙組有權簽章人員簽章留存，並以有摺轉帳方式動支；但該名前行員以「臨時存欠」方式領取現金，且持管理主管事先核章的取款憑條提領現金，顯示作業流程未落實覆核作業。

其他監理要求事項，張嘉魁指出，請該行對於行員行為監控及管理等事項，確實檢討改善，應研提具體有效的強化控管機制並落實執行。另外，也請該行將此案例態樣傳送至銀行公會網站專區揭露。（編輯：林家嫻）1140424