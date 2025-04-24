房市降溫 3月房貸餘額增速創近1年低點

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）健全房市政策加上銀行加強風險控管，使房市降溫。央行今天公布3月房貸餘額為新台幣11兆1748億元，年增率連6月下滑，降至9.34%，且創去年5月以來、近1年最低增速。

央行官員說明，從房市指標來看，交易量方面，3月六都建物買賣移轉棟數呈現年減，價格方面，信義房價指數的大台北地區月減0.51%，都顯示房市正在降溫。

央行官員指出，政府各部會推動健全房市方案，加上央行要求銀行落實自主管理不動產貸款改善方案，銀行加強風險控管，使得房市交易量縮水，房價也緩步下跌。

央行官員補充，3月青安貸款占房貸餘額比重升抵11.61%，處在相對高點；新青安上路初期，此數據僅在個位數，直到去年8月才突破雙位數，達10.17%，近半年緩步走揚，顯示政府政策有效引導不動產信用資源流向自住、首購族群。

至於有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，3月再次轉跌，月減33億元，降至3兆4306億元，年增2.97%，為8個月來最低增速。央行官員說明，房市降溫加上政府緊盯房市，自然會讓建商推案計畫更審慎。

媒體關注，美國總統川普發動關稅戰，後續對台灣房市是否會有影響。央行官員說明，雖無直接衝擊，但國際政經局勢動盪，景氣前景增添不確定性，自然讓市場氛圍轉趨觀望。

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「經濟不好，錢就少了，購屋要考量的因素會更多」，央行官員指出，如果是受薪階級，購屋時要考量未來償還房貸能力，在此情況下，公司獎金是否會因經濟不好而受影響，就會牽動購屋意願及決策。

央行官員表示，現金流、國際原物料價格波動，都是建商推案要衡量的重要因素；國際經濟環境充滿不確定性的情況下，不論業者還是民眾，大家都會考慮比較多。（編輯：楊蘭軒）1140424