3月國銀房貸逾放金額衝破80億 金管會：無信用風險

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（中央社記者羅元駿台北24日電）金管會統計，截至3月底，國銀購置住宅放款餘額達新台幣11兆1156億元，較去年同期成長9.31%，但逾放金額為82億元、連8個月攀升，逾放比率則維持0.07%。官員表示，房貸餘額和逾放金額都同步增加，目前沒有信用風險。

金管會統計，截至今年3月底止，本國銀行承作購置住宅貸款餘額（含催收款）為11兆1156億元，年增率降至9.31%；國銀承做建築貸款餘額（含催收款）達3兆8462億元，年增率為5.08%。

值得注意的是，3月的購置住宅放款逾放金額衝破80億門檻、達82億元，已連續8個月攀升，但逾放比率仍維持0.07%。

金管會銀行局主秘張嘉魁今天說明，觀察銀行的風險控管能力仍維持穩定，房貸餘額和逾放金額都同步增加，逾放比也維持0.07%，目前沒有信用風險，金管會將持續關注發展。

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根據金管會統計，截至今年3月底止，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達15.23兆元，月增約0.26%，存款總餘額及金融債券發售額為57.87兆元，月減0.01%。

按銀行法第72條之2規定計算，俗稱銀行不動產放款天條，今年3月底銀行不動產放款平均比率為26.31%，較2月增加0.06個百分點。其中，比率在29%以上銀行持續掛零，比率在28%至29%區間的銀行有4家，與2月相比新增1家，比率在27%至28%的銀行共5家、月減1家。（編輯：楊凱翔）1140424