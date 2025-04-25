中華電發展全光網路 IOWN頒發傑出貢獻獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）中華電信積極發展全光網路，旗下研究院今天宣布，獲得IOWN全球論壇「傑出貢獻獎」個人獎項，與NTT、Sony等國際企業並列，為台灣唯一獲此獎的業者；全球目前僅有15項技術通過IOWN全球論壇認證，中華電信即占2項。

中華電信研究院今天發布新聞稿宣布，於2025年IOWN全球論壇（Innovative Optical and Wireless Network Global Forum）年度會員大會獲得「傑出貢獻獎（Outstanding Contribution Award）」個人獎項，為台灣唯一獲此獎的業者，在全球150個會員公司中，僅8家公司、共10人獲獎，中華電與NTT、Sony等國際企業並列獲獎名單。

中華電信表示，中華電研究院在「下世代資料運算架構（Data-Centric Infrastructure, DCI）」與「跨雲低延遲傳送技術（RDMA over APN）」等核心領域，展現對IOWN未來網路架構願景的貢獻。中華電信研究院高級研究員蔡佳安憑藉上述技術研發與實務應用推動，獲得「傑出貢獻獎」，也是台灣首位獲此獎項的人員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華電信強調，研究院的「跨雲低延遲傳輸技術」與「外接式光波路徑轉接技術」已分別於2024年11月與2025年2月通過IOWN全球論壇認證，全球目前僅有15項技術獲此認證，中華電信即占2項，顯示其在推動新世代網路架構發展上的領導地位。

IOWN全球論壇年度會員大會在4月22日至4月25日假瑞典斯德哥爾摩舉辦，全球逾60家資通訊業者與設備製造商，超過220名代表參與，中華電信由研究院副院長暨IOWN全球論壇董事會成員李榮瑞率隊出席。（編輯：翟思嘉）1140425