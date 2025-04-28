欣興：高階載板復甦力道強 有討論美國製造

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）針對對等關稅，欣興董事長曾子章今天表示，泰國廠直輸美國不到2%，而客戶能見度目前沒變，但「自己要心裡有數」，內部有討論美國製造議題；整體而言，「高階載板強勁復甦，明年算是好年」，沒有關稅攪局的話會更樂觀。

欣興是全球載板一哥，2024年營收新台幣1153.73億元，載板營收占61%。

欣興楊梅廠2019年興建，占地13萬平方公尺、容積7.5萬平方公尺；欣興1990年成立，海內外員工數總計逾3萬人，股票2002年上市，2021全年營收首次突破千億關卡。

曾子章今天表示，楊梅廠是集團第一座大型智慧工廠，自動化程度非常高，導入無人車加機械手臂運輸到各站，規模比過去成長30%，高階技術能力領先，是為客戶量身訂造，並獲得客戶認證量產中。

欣興長年與英特爾合作，英特爾期盼以嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）技術在先進封裝技術走自己的道路，於台積電CoWoS技術之外另闢蹊徑。

曾子章表示，欣興今年下半年會增加其他CoWoS客戶數，占比將超過一半，量能放量，希望年底挑戰滿載，下半年將開始賺錢。

欣興在玻璃載板（TGV）研究非常早，曾子章表示，欣興積極培養供應鏈，但目前聚焦在如何和ABF連結，解決製程和產品加工問題，提高產品可靠度。他坦言TGV不像半年前樂觀，整體進度比預期慢，量產進程可能要到明年下半年以後。

載板景氣復甦方面，曾子章透露，光復廠跨足高階6月量產能到3000片，目標第2季開始賺錢，比楊梅廠更快，年底提升至4000片，「如果沒有關稅攪局，會更樂觀」，關稅確實造成有些客戶稍微保守，整體景氣可能要下修，6月底相對明朗。「高階載板景氣強勁恢復，明年需求會更好、算是好年，但仍要考慮不確定因素」。

欣興在台灣、中國、泰國等地都有產能，針對供應鏈配置，曾子章表示，泰國廠預計下半年量產，將生產高階PCB、HDI，產品包括遊戲機和低軌衛星，但泰國廠買的地夠大，可以蓋5座廠，萬一載板要到第三地生產也可以隨時應對，但目前沒有時間表。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾子章指出，雖然美國市場是欣興最重要市場，但泰國廠直接運到美國的量不到2%，客戶的能見度目前沒變，但「自己要心裡有數」，隨時應對變局。

針對美國製造議題，曾子章表示，公司內部有定期討論，但現在還沒有結論，已有在研擬對策，但成本、人力都非常高，更需要仰賴智慧型工廠。（編輯：林家嫻）1140428