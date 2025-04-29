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力成首季獲利創近8季低點 AI營收占比提升至1成

2025/4/29 15:16
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）半導體封測廠力成今天下午公布第1季稅後獲利新台幣11.75億元，是近8季以來低點，單季每股稅後純益1.58元；力成指出，第1季人工智慧（AI）業績占比提升至10%。

力成第1季合併營收154.94億元，是2019年第3季以來低點，季減9.4%，主要是NAND快閃記憶體和固態硬碟（SSD）營收減少，較2024年同期、若排除處分中國西安廠營收，營收年減7.4%；第1季合併毛利率17.1%，季減1.2個百分點，去年同期若不列處分西安廠，毛利率相比較年減1個百分點。

力成第1季合併營業利益15.47億元，營益率10%，季減1.7個百分點，年減1.2個百分點；力成第1季稅後獲利11.75億元，季減22.9%，去年同期若不列西安廠，獲利年減25.9%；力成第1季每股基本純益1.58元，低於去年第4季的2.04元和去年同期調整後的2.12元。

力成指出，在動態隨機存取記憶體（DRAM），去年第4季客戶需求疲軟延續至今年第1季，季營收和年營收減少，第1季行動記憶體營收季減個位數百分比、年增雙位數百分比；車用季營收、年營收持續中個位數百分比成長，

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在NAND型快閃記憶體方面，力成指出，第1季相關零組件客戶需求較去年第4季減緩，企業用固態硬碟需求呈現季減與年減。邏輯晶片相關營收占比，從去年第4季的42%升至今年第1季的47%。

從應用比重來看，力成指出，第1季人工智慧（AI）相關業績占比，從去年第4季約8%升至10%；車用占比微升至15%，通訊占比約23%，運算約22%，消費電子占比約28%，工業應用占比約2%。（編輯：張良知）1140429

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