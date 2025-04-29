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亞德客：關稅變數影響小 估今年業績成長逾10%

2025/4/29 18:27
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）氣動元件廠亞德客-KY今天表示，美國關稅變數影響小，4月出貨可較3月佳，第2季氣動元件稼動率可到110%高檔水準，帶動毛利率季增，上調今年整體業績成長幅度至十位數低段區間（low teens）。

亞德客-KY下午受邀外資舉辦線上法人說明會，展望今年產品主要應用，亞德客-KY集團副總經理曹永祥指出，電子設備和車用等應用對氣動元件需求持續成長，設備更新需求也帶動氣動元件拉貨，電池產業應用穩健，能源和照明等設備拉貨仍不佳，對亞德客-KY影響小。

市場人士評估，亞德客-KY今年在電子設備應用出貨可成長10%，車用設備出貨可成長雙位數百分比。

談到關稅變數影響，曹永祥分析，亞德客-KY直接出貨至美國市場的營收比重不到1%，美國市場占主要客戶營收比重僅個位數百分比，目前關稅變數對亞德客-KY無影響，未來數月或數季在關稅變數下，亞德客-KY可取得更多市占。

展望4月和第2季，曹永祥預期，亞德客-KY出貨量可較3月佳，預期氣動元件產能利用率到第2季底可維持110%高檔水準，加上彈性價格策略，預估第2季毛利率可優於第1季和2024年下半年水準，集團持續布局高毛利品項。

展望今年營運，曹永祥預估，今年亞德客-KY在氣動元件業績可成長10%，較整體氣動元件產業成長個位數百分比為佳，產品價格持穩，日圓匯率影響有限，上調今年集團整體業績可成長十位數低段區間百分比（約11%至13%）。

在線性滑軌營運，曹永祥指出，第1季出貨成長雙位數百分比，預期第2季線性滑軌業績可優於第1季，今年持續提升線性滑軌整體產能利用率，提高毛利率表現，預期今年線性滑軌業績目標人民幣6億元。

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亞德客-KY進一步說明，公司持續布局車用電子控制元件，營收貢獻可逐步提升。

亞德客-KY下午也公布第1季自結財報，單季合併營收新台幣80.96億元，創同期新高和單季次高，年增12%，第1季毛利率44.15%，是12季來低點，營業利益率28.07%，是10季來次低，單季稅後獲利19.36億元，年增6%，創同期新高，單季每股基本純益9.68元。（編輯：楊凱翔）1140429

曹永祥
亞德客估今年業績成長 中國經濟政策影響大於關稅戰
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