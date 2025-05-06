台灣虎航漲停衝破百元 長榮航、華航放量高飛

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（中央社記者江明晏台北6日電）航空股連日飆漲，台灣虎航拿下第2根漲停板，股價突破百元關卡，以103.5元創新高。長榮航、華航今天放量大漲，成交量分居台股第1、2名。市場看好，新台幣升勢猛烈，有望進一步助攻旅遊熱潮。

新台幣狂升，出國潮有望延續，加上國際油價走低有助獲利，航空股近日漲勢凌厲。

台灣民眾向來赴日旅遊踴躍，新台幣升勢猛烈，意外讓哈日族迎來換匯甜甜價，可望進一步助攻赴日熱潮。台灣4大航空公司積極擴增日本航班、搶設新航點，累計一週往返台日的航班已超過530班，有望持續擴大赴日商機。

台灣虎航今天開高走高，盤中攻上漲停，拿下第2根漲停，股價突破百元關卡，以103.5元鎖住創新高作收。

長榮航、華航今天放量大漲，成為市場資金力捧對象。長榮航盤中漲幅逾8%，高點至44.7元；終場上漲5.35%，以43.35元作收，成交量逾16萬張，位居台股成交量第1名。華航今天盤中高點至23.4元，漲幅逾5%；終場收在22.9元，漲幅3.15%，成交量約13.9萬張。

星宇航空盤中股價也達26.5元，漲幅4.5%；收盤上漲2.76%，為26.05元。

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針對美國對等關稅政策，長榮航總經理孫嘉明先前表示，上半年客運續成長，暑假訂位暫時觀望，貨運包機多數都如常，也新增東南亞貨機航點應對，也許第2季、第3季，加上返校開學前備貨，空運還可能會轉趨擁擠。

台灣虎航先前公布首季財報，稅後淨利新台幣9.43億元，繳出史上最強第1季成績，更創歷史單季次高紀錄，每股盈餘2.05元。（編輯：楊蘭軒）1140506