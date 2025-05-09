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蘇姿丰：AI賽局北京有很多方式可追上 台灣在美中競爭扮重要角色
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美英達成貿易協議 法人：台股震盪守多方缺口

2025/5/9 08:32
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（中央社記者何秀玲台北9日電）美國總統川普在台灣時間8日晚間宣布，與英國達成貿易協議，提振投資人對於其他國家關稅談判的希望，美股主要指數收高，台積電ADR上漲0.39%。法人表示，市場仍觀望半導體關稅走向，大盤將進入區間震盪。

凱基投顧指出，8日台股價跌量縮，終場跌破5日線約20586點；不過10、20日均線都已上揚，下方支撐力道仍強，只要守住5月2日多方缺口低點20331點，都還有上攻機會，因此短線將進入區間震盪。

在川普公布與英國達成具「突破性」的貿易協議後，美國股市主要指數8日收高。

道瓊工業指數上漲254.48點或0.62%，以41368.45點作收；標準普爾500指數上揚32.66點或0.58%，收5663.94點；科技股那斯達克指數勁揚189.98點或1.07%，收17928.14點；費城半導體指數上漲44.08點或1.00%，收4430.44點。

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台股8日終場小跌3.09點，收在20543.40點，成交值新台幣2481.92億元。三大法人合計買超4.26億元，自營商賣超15.24億元，投信買超4.66億元，外資及陸資買超14.84億元。

外資8日買超前3名為中信金1萬5213張、群益優選非投等債（00953B）1萬4618張，和永豐金9909張，金融股包辦其中2席。如果加上第4名的彰銀，第5名的凱基金和第8名的台新金，外資買超榜前10名，金融股就占了半邊天。（編輯：楊蘭軒）1140509

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