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上銀多元布局降新台幣升值壓力 盼今年營運成長

2025/5/9 15:39
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，集團透過多元布局原物料供應來源、各地子公司就地生產服務、遠期外匯避險等方式，降低新台幣匯率升值壓力。展望今年營運，卓文恒表示變數多，期待新產品批量訂單挹注帶動今年成長，晶圓機器人可逐季加溫。

上銀下午舉行線上法人說明會，法人問及新台幣兌美元匯率短期大幅升值影響，卓文恒指出，上銀多元布局原料來源地，包括台灣、日本、韓國、歐洲等地，都有多家原料供應商，在韓國，原料進出口採用美元計價，歐洲地區使用歐元、日本市場使用日圓，藉此對沖新台幣升值造成的匯率差異。

卓文恒表示，新台幣升值對原物料進口價格有優勢，若新台幣貶值，上銀會積極採用台灣廠商原料。

此外，卓文恒指出，上銀集團也透過各地子公司提供附加價值生產服務，在當地協助客戶設計組裝出貨，降低從台灣出口原料比重，減少新台幣升值的影響；上銀也透過遠期外匯避險方式等多方布局，降低新台幣升值壓力。

展望今年營運，卓文恒坦言，4月初之前對今年看法正向，但4月初之後包括關稅、匯率、全球區域衝突等地緣政治風險和外在變數增加，今年成長性難預估，期盼新產品批量訂單挹注，帶動今年業績成長，其中晶圓機器人項目業績有機會逐季加溫，受惠半導體晶圓廠持續擴產需求。

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觀察今年資本支出動向，卓文恒表示，過去3年累計資本支出規模約新台幣100多億元，包括螺桿線軌等傳動元件擴產完成、日本廠資本支出、台灣廠區陸續完工、義大利新廠預期今年10月完成等項目。

卓文恒指出，過去3年資本支出階段任務完成後，預期今年資本支出規模會比過去幾年平均要少，未來觀察關稅、匯率、全球區域衝突等變數，動態調整資本支出動向。（編輯：林家嫻）1140509

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