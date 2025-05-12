長榮航太斥資4.8億興建廠房 增加航太零組件產能

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（中央社記者江明晏台北12日電）長榮航太今天召開董事會，決議通過以自地委建方式興建製造廠二期廠房，工程金額約新台幣4.83億元，增加航太零組件的產能。

長榮航太今天召開重大訊息記者會，宣布董事會決議以自地委建方式興建製造廠二期廠房事宜。

長榮航太指出，新建廠房廠址位於桃園市觀音工業區段3小段188地號土地，現有長榮航太觀音製造廠工廠北側位置，基地面積為4060平方公尺，規劃興建地上3層鋼骨構造建物，總樓地板面積1萬1710平方公尺，工程金額約4.83億元。

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長榮航太強調，考量業務發展所需，除新建廠房外，也將購置多項大型作業機台與設備，以增加航太零組件的產能，並將重新規劃現有各項業務的產線配置，提供安全作業環境，提高作業效率。

長榮航太成立於1997年11月，提供高品質的機體、零組件維修服務，客戶涵蓋全球約40多家航空公司，後於2019年2月合併長榮航宇公司，業務擴及航太機體、發動機零組件的製造與銷售，主要供應給航太製造原廠使用。（編輯：林家嫻）1140512