廣達首季每股賺5.06元創高 今年資本支出上看200億

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（中央社記者吳家豪台北14日電）受惠人工智慧（AI）伺服器需求暢旺，代工廠廣達第1季獲利創單季歷史新高，歸屬母公司稅後淨利約新台幣194.98億元，季增22.8%、年增61.6%，每股盈餘5.06元，賺逾半個股本。

廣達原本預估今年資本支出將達150億元至160億元，為因應AI伺服器強勁需求，已將今年資本支出上調到200億元。第1季AI伺服器占整體伺服器營收約60%，第2季將提高到70%。

廣達今年第1季合併營收約4856.72億元，季增16.4%、年增87.6%，主因AI伺服器供應條件略有好轉、通用型伺服器和筆記型電腦需求優於預期；毛利率7.92%，季增0.47個百分點、年減0.56個百分點；營業淨利約246億元，季增62.3%、年增1.1倍；營業淨利率5.07%創歷史新高，季增1.44個百分點、年增0.55個百分點。

廣達代理發言人許昭瑾說，伺服器業務成長速度遠超過其他產品類別，第1季伺服器對整體營收貢獻比重達到65%至70%，筆電營收比重降到25%以下。

許昭瑾指出，為應對美國貿易政策變化，廣達的策略聚焦3大面向，包括先進研發、精準行銷、製造韌性。廣達的生產基地遍布全球9個地區，包括台灣、中國上海和重慶、東南亞泰國和越南、美國田納西州和加州、墨西哥、德國，讓廣達能夠提供靈活的區域優化製造解決方案，應對與關稅相關的生產挑戰。

為反映持續的產能擴張和遷移，廣達今年第1季資本支出達到47億元，較去年同期的26億元明顯增加，並將2025全年資本支出預算上調至200億元。

針對車用電子業務，許昭瑾表示，廣達正淡出低價值、以量為主的產品，例如小型模組和感測器，並將資源優先用於開發高價值、以內容為主的產品，例如先進駕駛輔助系統（ADAS），以應對當前汽車市場的不確定性。

她提到，匯率波動是另一個不確定因素，廣達一直以來都有建立避險機制進行風險管理，大部分應收帳款和應付帳款都以美元計價，匯率風險仍處於可控範圍內，且產品組合改善對毛利率的影響大於匯率波動。

許昭瑾說，美國大型雲端服務供應商（CSP）今年都維持或增加對AI的投資，今年AI伺服器將加速出貨，廣達會以靈活敏捷的方式與客戶保持緊密合作，有效進行必要調整以因應變化。

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廣達財務長楊俊烈表示，伺服器業務的能見度越來越好，高階伺服器將從今年第2季開始發力，未來發展仍然取決於晶片供應狀況。

談到伺服器市場競爭格局是否發生變化，楊俊烈表示，競爭永遠都在，但廣達不怕任何競爭，誰能提供安全可靠、領先的產品，誰就能贏得訂單，廣達持續與關鍵晶片製造商合作，也完全了解CSP的需求，知道如何為客戶設計產品。（編輯：林家嫻）1140514